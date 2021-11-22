«Люди, которые хотят жить, не горят»: Бари Алибасов — младший высказался о трагедии с Мариной Хлебниковой

Сын известного музыканта и продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший, в беседе с Teleprogramma.pro выдвинул свою версию трагедии, случившейся с Мариной Хлебниковой.

Певица, напомним, сильно пострадала при пожаре, который, по одной из версий, начался из-за непотушенной сигареты в ее постели.

«Сейчас Марина Хлебникова находится в критическом состоянии, — сказал Teleprogramma.pro Бари Алибасов – младший. — Для меня эта ситуация очень показательная и плачевная. Три года назад, когда я занимался лечением отца, я его тоже заставал с сигаретой в кровати спящим. То, от чего я папу уберег, случилось с Мариной. Сейчас уже неважно, была она в алкогольном опьянении или нет, важно, чтобы она как можно быстрее пришла в себя».

Бари Алибасов – младший уточнил, что намерен навестить Марину Хлебникову в больнице, как только к ней начнут пускать посетителей.

«Сейчас непонятно, как ей помочь. Даже денег дать некому. Все зависит от врачей и от нее самой. Очень хочется, чтобы такая великая женщина нашла в себе силы хотеть жить. В любую секунду может произойти что угодно», — продолжил Бари Алибасов – младший в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, ситуация с пожаром доказывает, что Марина Хлебникова находилась в состоянии депрессии. И, возможно, не хотела жить.

«Люди, которые хотят жить и любят жизнь, не горят. Всегда эти ситуации сопровождаются тем, что у человека депрессия и ему держаться за свою жизнь не очень хочется. Несчастные случаи редко случаются с абсолютно счастливыми людьми. Главное, чтобы Марина захотела жить счастливо после этой ситуации. И тогда травмы и ожоги покажутся мелкой суетой», — уверен .

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