Волочкова об отдыхе в Турции: «Люди посчитывают количество «Просекко» в моем бокале»

После отдыха балерины на роскошном курорте появились новости, что ее выгнали из отеля за неприличное поведение.

Анастасия Волочкова – личность эпатажная и всегда привлекает к себе внимание. За ее судьбой следят не только поклонники, но и недоброжелатели. Последние, по мнению балерины, и распускают про нее дурные слухи.

Недавно знаменитая блондинка отправилась на отдых в Турцию. Не успела она вернуться, как следом за ней прилетели слухи, как прошел ее роскошный отдых.

Якобы Волочкову выставили из роскошного отеля за неподобающее поведение. Сама Анастасия видела эти слухи и считает, что их придумывают завистники и несчастные люди.

«По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых. А у меня есть возможность ездить на роскошные курорты, я могу себе это позволить. Но окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого. И когда люди посчитывают количество «Просекко» в моем бокале – это злость и зависть. На отдыхе я могу себе позволить расслабиться», — поделилась Анастасия Волочкова с Teleprogramma.pro.

Анастасия предположила, на основании чего могли сделать вывод, что ее выселили из отеля. В какой-то момент балерина отправилась в гости к друзьям и жила у них, а ее номер стоял пустым.

«В Турцию я была приглашена на большой международный конгресс. Я хорошо знаю организаторов и специально договорилась с ними, что полечу на пять дней раньше, чтобы успеть отдохнуть. Я приехала заранее. Два-три дня провела в роскошном номере с большой террасой. Наслаждалась отдыхом в отеле. Но так как в Турции у меня много друзей, и у нас получается встречаться крайне редко, то я поехала по гостям. Там и остановилась. Мы жили в частном доме, ездили в горы, купались в море, катались на яхте, потрясающе все было. А шикарный люкс, получается, был хранилищем для моих нарядов. После конгресса, на котором я была почетным гостем, мы вернулись в отель. На гала-ужине я исполнила несколько песен о просьбе организаторов. Ну как вы себе представляете, сначала меня выгнали, а потом пустили петь?! Это все сплетни и зависть», — делится балерина.

Что касается обвинений в того, что ее обвинили в пьянстве и неприличном поведении, то и на это у балерины есть, что ответить.

«Я прекрасно отдыхала, в ресторане была душой компании, массовик-затейник. Даже читала про себя ироничные стихи. И никто не был недоволен. Но людям проще высказывать небылицы, чем порадоваться», — заключила она.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.