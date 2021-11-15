«Ребенку тяжело»: Анастасия Волочкова рассказала об отношениях дочери с Еленой Николаевой

Единственная дочь Анастасии Волочковой Аридна еще весной прошлого года перебралась жить к отцу. 15-летняя звездная наследница отметила, что так ей удобнее добираться до школы. Квартира Вдовина находится в центре Москвы, а мамин особняк – в Подмосковье.

К тому времени Игорь Вдовин был в отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Осенью они стали официальными супругами. Телезвезда быстро нашла общий язык с Ариадной, но экс-балерина считает иначе.

«Конечно, ребенку живется тяжело. Ариша мне неоднократно говорила о том, что с чужой женщиной, которая ее не любит… Она ее не любит! Лена не любит Аришу, ей, конечно, тяжело», — заявила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли свадьбу в 2007-м году. Позже выяснилось, что официально они так и не расписывались.

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