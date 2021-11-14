«Большая редкость и счастье»: уехавшая в Турцию Макеева призналась, что нашла свое предназначение

Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. В Аланье актриса купила двухуровневую квартиру для своей семьи, а также вложилось в недвижимость, которая находится на этапе строительства. Таким образом, Анастасия решила открыть для себя еще одну сферу заработка.

В своем инстаграм звезда театра призналась, что нашла свое предназначение.

«Скажите, вы бы занимались той работой, которую сейчас выполняете? Вот если «нет», вы не в потоке и не идете за своим предназначением. А вот если «да», то вы на своем месте, которое выбрала ваша душа. Я отвечу «да». Я занимаюсь тем, чем мне интересно и я в предназначении. И это большая редкость и счастье», — написала Макеева.

Напомним, недавно актриса представила свою линейку уходовой косметики, которая состоит из шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица.

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