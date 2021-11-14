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Скользнула ладошкой к «запретной зоне»: Волочкова в баньке интимно уселась на анисовый коврик

Бывшая прима-балерина Большого театра в качестве одеяния выбрала веник из пихты.

Скользнула ладошкой к «запретной зоне»: Волочкова в баньке интимно уселась на анисовый коврик
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Вернувшись в свой особняк после отдыха в Турции экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова насладилась банькой. Из одеяния на Анастасии Волочковой был только веник из пихты и шапочка для сауны. Порозовевшая балерина присела на анисовый коврик, интимно прикрыв ладошкой свои «прелести». Артистка стиснула бедра, по-балетному вытянув ножки так, что поклонники смогли полюбоваться тонкими изящными щиколотками звездной блондинки.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в баньке прикрыла прелести ладошками, присев на деревянную скамейку. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Моя любимая домашняя балетная русская баня. Я всегда сочетаю парную с ледяной водой. Мои любимые веники — канадский дуб и пихта. А новые анисовые плетеные коврики для меня изготовили мастера из Полтавы. А вы любите париться?» — спросила у поклонников прима-балерина.

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