Кому достанется наследство Виктора Коклюшкина

12 ноября умер выдающийся писатель — сатирик Виктор Коклюшкин. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Юморист признавался, что долгое время стеснялся выходить на сцену. Но когда в 38 лет он все же решился открыться публике, то впоследствии зрители навсегда запомнили и полюбили бородатого мужчину с неповторимыми шутками и манерой говорить.

Виктор Михайлович писал монологи для Ефима Шифрина, Клары Новиковой и Евгения Петросяна. Он автор и артист таких знаменитых юмористических программ, как «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Редко какая сатирическая передача обходилась без его блистательных монологов, заставлявших публику хохотать.

Однако, как это часто бывает, у веселого артиста было много поводов для грусти…

Личная трагедия Виктора Коклюшкина

Виктор очень тяжело переживал уход первой жены Любови Сэпп, с которой познакомился еще в период армейской молодости. Сатирик вспоминал, что ему очень понравилась благозвучная фамилия девушки. В этом браке родилась дочь Эльга. Чтобы семья ни в чем не нуждалась, Виктор не чурался никакой работы, трудился слесарем. И уже тогда на своей старенькой печатной машинке писал первые заметки для «Литературной газеты».

Но когда дочке исполнилось десять лет, Любовь объявила мужу, что нашла новую любовь. Юморист тяжело переживал разрыв с супругой, даже признавался, что в нелегкий период искал утешение и в алкоголе. Депрессия продолжалась на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока Виктор не встретил киноведа Ольгу Злотник. Она-то и помогла уже известному на тот момент сатирику положить конец пагубной зависимости. У пары родился сын Ян, однако несмотря на появление новой семьи, Виктор Коклюшкин не прерывал общения с дочерью Эльгой.

Как Виктор Коклюшкин стал тестем Владимира Соловьева

Эльга работала моделью и снималась в клипах звезд. Однажды на съемках клипа группы «Крематорий» она познакомилась с журналистом и ведущим Владимиром Соловьевым. Тогда он еще не был так знаменит, как сейчас… Между молодыми людьми завязался роман, они поженились. И в этом браке на свет появились пятеро детей.

Говоря о новоявленном родственнике, Виктор Коклюшкин отмечал, что не смотрит передачи Владимира Соловьева, поскольку не интересуется политикой.

«Я слежу только — не напряженное ли у него лицо. Единственное, что меня волнует, это не поругались ли они с женой. Вот такой я дурак, как-то хочется, чтоб у всех все было хорошо», — шутил Коклюшкин.

Какое наследство оставил Виктор Коклюшкин

Теперь вся большая семья Виктора Коклюшкина осиротела. Информации о материальных благах сатирика практически нет. Известно только, что он жил с женой в своей московской квартире.

«Варианта развития событий два. Первый: если есть завещание, то наследование будет проходить согласно завещанию. Если его нет, то после выделения супружеской доли в отношении имущества, нажитого в браке, к наследованию призываются наследники первой очереди: родители, супруга и дети», — отметила адвокат Жанна Маргулис.

Но впоследствии родным Коклюшкина придется решать вопрос и с его культурным наследием, следить за соблюдением авторских прав.

Ведь за свою жизнь писатель опубликовал 13 книг рассказов, повестей и романов. Он являлся лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Помимо постсоветских государств его книги издавались в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Болгарии. А цитаты из его знаменитых монологов «Гербалайф», «Автоответчик», «Одноклассники» и многих других зарисовок давно ушли в народ. Например, известен такой.

«Хорошо там, где нас нет, а там, где мы, должно быть отлично!»

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям Виктора Коклюшкина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!