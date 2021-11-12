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В 75 лет умер знаменитый писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Его популярные монологи читали Петросян, Винокур, Шифрин и Новикова.

В 75 лет умер знаменитый писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Виктор Коклюшкин. Фото: Globallookpress.com

На 76 году жизни умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, сообщил канал «Россия 24».

Виктор Коклюшкин. Фото: Globallookpress.com

Его произведения читали перед зрителями Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие. Да и сам литератор частенько появлялся на сцене с юморесками, которые всегда с восторгом встречали зрители.

Свою писательскую деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, публикуясь в прессе и сборниках. Позже он стал знаменит на телевидении и радио.

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