В 75 лет умер знаменитый писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

На 76 году жизни умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, сообщил канал «Россия 24».

Его произведения читали перед зрителями Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие. Да и сам литератор частенько появлялся на сцене с юморесками, которые всегда с восторгом встречали зрители.

Свою писательскую деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, публикуясь в прессе и сборниках. Позже он стал знаменит на телевидении и радио.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.