Клара Новикова расплакалась, узнав о смерти Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий умер, об этом стало известно в пятницу, 6 ноября. Сообщение застало врасплох многих его коллег по цеху и друзей. Ведь только недавно, в начале октября, он заявил, что больше не будет выходить на сцену ввиду своего возраста. А тяжелую болезнь, о которой ходили слухи, отрицал. Еще зимой порталу Teleprogramma.pro он рассказывал, что у него все хорошо и он не в больнице, а в ресторане с женой.

После новости о кончине писателя-сатирика, юмористка Клара Новикова разрыдалась.

«Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Не могу…» — сквозь слезы сказала Новикова порталу Teleprogramma.pro.

Ранее память Жванецкого почтили именитые артисты, среди которых: Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Николаев, Любовь Успенская. О времени, дате и месте похорон Михаила Жванецкого будет известно позже.