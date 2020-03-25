Ефим Шифрин: «Я не помер, я не заразился, я живой»

Зрители хорошо понят начало его творческой биографии – телепередачи «Аншлаг!» и «Вокруг смеха», в которых он уморительно «звонил» Люсе и рассказывал о картине «Мария Магдалина».

С тех прошло много лет, творческий потенциал Ефима Шифрина раскрывается все больше, он то и дело удивляет поклонников.

«Я не заразился, я живой!»

Мы поговорили с Ефимом Залмановичем о его творческих планах и о том, как он планирует праздновать свой день рождения, но выяснилось, что артист не слишком расположен давать интервью:

— Ой, а сделайте материал без меня. Мне так даже приятнее будет. А сейчас я, во-первых, на съемке, а во-вторых, мне особо нечего про себя рассказывать… Я уже давно о себе все рассказал, ничего у меня не изменилось, ничего не случилось. Я не помер, я не заразился, я живой.

А если сделаете без меня, будет так приятно, — открываешь портал, а там тебе поздравление! А читать то, что я уже сам сказал, неинтересно.

— А съемки у вас продолжаются, несмотря на коронавирус?

— Это съемки запланированные заранее, и я думаю, что последние пока из тех, что я не могу перенести.

Что ж, мы идем навстречу пожеланию любимого артиста и просто поздравляем Ефима Залмановича с днем рождения! Пусть в его жизни происходят только приятные события, пусть он радует своим творчеством поклонников еще долгие-долгие годы!

А мы напомним нашим читателям некоторые интересные факты из биографии Ефима Шифрина, о которых, возможно, не все знают.

В детстве часто болел и не занимался спортом

Родина Ефима Шифрина – суровая Колыма. Мальчик с раннего детства занимался музыкой, потом к этому добавились внешкольные занятия английским языком… В общем, было не до спорта, — родителям было очень важно, чтобы их сын, в первую очередь, рос воспитанным и образованным человеком.

И только в 10 лет, когда семья перебралась в Юрмалу, Ефим открыл для себя пляжный волейбол. В прибалтийском мягком климате он окреп, здоровье пошло на поправку, но все основное время занимала учеба и школьный театр, а волейболом мальчик занимался только на каникулах.

В цирковом училище стал лучшим акробатом

Нескладный юноша, поступив в цирковое училище, не ожидал, что ему придется много заниматься здесь спортом. А пришлось не только читать монологи, но и жонглировать, кувыркаться, делать сальто, фехтовать, заниматься пантомимой…

Словом, довольно быстро Шифрин превратился в довольно спортивного парня, стал одним из лучших на курсе, ему отлично удавались самые сложные акробатические номера.

За несколько лет тренировок превратился в настоящего «качка»

Однако после окончания училища он вновь забросил спорт, отдавая все свое время сцене: все помнят его юмористические номера, которые заставляли зрителей покатываться со смеху, но не требовали от артиста никаких физических усилий.

Прошло два десятка лет, и однажды, взглянув в зеркало, Ефим Залманович понял: ему не нравится, как он выглядит. В 37 артист активно начал заниматься спортом – пришел в зал, чтобы привести в порядок свою форму, и с тех пор не расстается с бодибилдингом. За короткое время Шифрин сумел превратиться в настоящего «качка».

Фильмы и спектакли, книги и монологи

И сегодня, в свои 64 года, он не перестает заниматься своим телом, благодаря чему находится в отличной физической форме. Вместе с тем Шифрин продолжает активно играть на сцене театра и в кино, принимает участие в съемках документальных фильмов, пишет книги, читает монологи, выпускает аудиокниги…

Кстати, в своем Instagram Ефим Шифрин часто читает для подписчиков классику, и благодарные слушатели выражают свое восхищение невероятно глубоким и выразительным голосом Ефима Залмановича.

По всей видимости, творческая деятельность артиста проходит очень активно. А вот о его личной жизни он никому никогда не рассказывает. Это – принципиальная позиция Ефима Шифрина: личное должно оставаться личным. И мы, разумеется, уважаем это убеждение.

Еще раз – с днем рождения, здоровья, радости от всего, чем вы занимаетесь, Ефим Залманович!