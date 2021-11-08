Адвокат рассказала, при каких условиях Бузова сможет добиться от МХАТа выплаты полумиллионных гонораров

МХАТ им. Горького продолжают сотрясать скандалы. Так, недавно телеведущая Ольга Бузова заявила, что театр до сих пор не выплатил ей полумиллионный гонорар за участие в спектакле «Чудесный грузин». И она намерена решить этот вопрос кардинально — с помощью своего адвоката.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — сказала Ольга в интервью программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Также Бузова отметила, что нынешний директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман прислал ей СМС, в котором попросил не обижаться на него за снятие постановки «Чудесный грузин». Мол, ничего личного, только бизнес. А принятие такого решения было связано с низкой продажей билетов.

Комментарий адвоката Жанны Маргулис

Отделается ли господин Кехман только сообщением с просьбой не обижаться на него? И что может грозить театру в случае, если слова Ольги Бузовой подтвердятся? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила известный адвокат Жанна Маргулис.

«Учитывая, что мы не знаем, какой у Ольги Бузовой и театра договор, на каких условиях он заключен, то рассуждать на тему законности оснований для снятия спектакля из репертуара и невыплаты гонорара не представляется возможным. Если кто-то с чем-то не согласен и считает, что нарушены его права, он вправе обратиться в суд», — пояснила Жанна Маргулис.

А как было у Анастасии Волочковой

Сейчас трудно сказать, сможет ли Ольга Бузова добиться справедливости в судебной инстанции. Кстати, судебные тяжбы артистов с театрами — явление далеко не новое.

Например, недавно Тверской районный суд отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру.

Напомним, артистка подала сразу пять исков в суд, пытаясь добиться получения зарплаты и пенсии от театра, в котором когда-то танцевала. Об этом она рассказывала на пресс-конференции, которую провела летом этого года.

На той встрече с журналистами Анастасия вспомнила, как в 1998 году, когда она попала в Большой театр, с ней был подписан бессрочный контракт. Но, по словам балерины, тогда в ее трудовой книжке так и не появилась запись о работе.

«По деньгам такая же ситуация: сначала нам говорили, что зарплата приходит на карточку, но я тогда жила в достатке, у меня были контракты в других местах по 40 тысяч долларов, поэтому даже не проверяла, что да как. Большой был для меня отдушиной. Никаких денег я в итоге так и не увидела», — рассказала тогда журналистам Анастасия Волочкова.

Также на той пресс-конференции она вспомнила, как в 2003 году ее незаконно отстранили от работы в театре и при этом не начислили пенсию.

Кроме того, Волочкова рассказала, что должна была получать по 369 000 рублей в месяц. Однако, по словам артистки, 10 лет назад ее незаконно отправили в административный отпуск за свой счет. А трудовой стаж в Большом театре у нее идет до сих пор.

«В подобный отпуск можно уйти только если сама пишешь заявление. Но мы с адвокатом его так нигде и не нашли. Получается, что Большой театр не начисляет зарплату, не ставит срок выхода на пенсию и не платит отчисления все эти годы», — резюмировала тогда звезда балета.

В итоге журналисты насчитали, что при таком раскладе Большой театр должен балерине больше 100 миллионов рублей.

Адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго также рассказал СМИ, что в театре объяснили невыплату зарплаты тем, что все эти годы балерина лишь числилась сотрудницей Большого, но не выходила на его сцену. Кончилось все тем, что районный суд не пошел Волочковой навстречу.

Конечно, у Ольги Бузовой другая ситуация, тут нет никакого затяжного конфликта, как в случае с Анастасией Волочковой. 11 июня Ольга дебютировала на сцене МХАТа им. Горького в роли певицы Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» о юности Сталина. А пригласил ее туда тогдашний худрук коллектива Эдуард Бояков. Тогда же на портале Госзакупок появилась информация, что за шесть репетиций театр заплатит ей 212 766 рублей, за два спектакля (11 и 12 июня) — 234 044 рубля.

В сентябре должен был пройти еще один показ спектакля «Чудесный грузин», но показ постановки был перенесен на 2 ноября. Однако 30 октября на сайте театра появилось объявление об отмене постановки. К тому времени в коллективе произошли кардинальные перемены. Новым директором МХАТа им. Горького стал Владимир Кехман, сообщивший, что спектакль отменили из-за плохих продаж билетов в период карантинных ограничений. А Эдуард Бояков, назначивший Бузову на роль Беллы Шанталь, ушел с поста худрука.

Ольга же тут же заявила в своем инстаграме, что у нее все ходы записаны: выложила скрин с сайта театра, на котором видно, что все билеты на указанную постановку были проданы. И подписала: «Желаю вам всегда таких продаж, какие были на спектакле «Чудесный грузин».

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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