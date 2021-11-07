«Мужчина не представился»: Бузова раскрыла детали разговора с Кехманом перед изгнанием из МХАТа

По словам певицы, с ней поступили просто подло.

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали разговора с новым генеральным директором МХАТа имени Горького Владимиром Кехманом перед своим изгнанием из театра.

«Я была просто шокирована. Мне господин Кехман написал, что это просто бизнес. С каких пор театр стал бизнесом. Театр был, есть и будет всегда высоким искусством. Я спросила кто это, когда он мне написал. Мужчина даже не представился». Ольга Бузова

По словам Бузовой, ее возмутило отвратительное видео, где со стены МХАТа снимают портрет Боякова. «Очень гадкое видео. Еще и усмехаются над этим. Я не понимаю, почему зрителя вводят в заблуждение, что билеты не продавались. Мы все помним июнь и два аншлага. Это было впервые за много лет. Спектакль отменили ночью пока все спали. Для меня это был полнейший шок», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова играла шпионку Беллу Шанталь в постановке «Чудесный грузин». После ее изгнания своего поста лишился и худрук Эдуард Бояков.

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