«Мужчина не представился»: Бузова раскрыла детали разговора с Кехманом перед изгнанием из МХАТа

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали разговора с новым генеральным директором МХАТа имени Горького Владимиром Кехманом перед своим изгнанием из театра.
«Я была просто шокирована. Мне господин Кехман написал, что это просто бизнес. С каких пор театр стал бизнесом. Театр был, есть и будет всегда высоким искусством. Я спросила кто это, когда он мне написал. Мужчина даже не представился».
По словам Бузовой, ее возмутило отвратительное видео, где со стены МХАТа снимают портрет Боякова. «Очень гадкое видео. Еще и усмехаются над этим. Я не понимаю, почему зрителя вводят в заблуждение, что билеты не продавались. Мы все помним июнь и два аншлага. Это было впервые за много лет. Спектакль отменили ночью пока все спали. Для меня это был полнейший шок», — заявила Ольга Бузова.
Напомним, что Ольга Бузова играла шпионку Беллу Шанталь в постановке «Чудесный грузин». После ее изгнания своего поста лишился и худрук Эдуард Бояков.
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