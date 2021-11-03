«Это я понимаю»: Владимир Кехман озвучил гонорар Николая Цискаридзе за один выход на сцену

Как отметил генеральный директор МХАТа имени Горького, бесплатно в театр все готовы пойти, а вот за деньги уже нет.

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман раскрыл гонорар артиста балета Николая Цискаридзе за один выход на сцену.

«То есть Цискаридзе: гонорар — 500 тысяч рублей, сбор — 6 миллионов. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день — миф. Бесплатно все ходят в театр, но чтобы заплатить деньги и прийти — это другая составляющая». Владимир Кехман

По словам Владимира Кехмана, театр — это особое место, где жизнь всегда Live. Как он заметил, сегодня многое уходит в виртуальное. За исключением театра. Он очень рад, что театр остается «всегда в лайфе», сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что Владимир Кехман вывел из репертуара МХАТа имени Горького спектакль «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, на постановку продали всего 225 билетов.

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