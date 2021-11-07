«Ляпнули в кино и оконфузились»: костюмеры сериала «Империя Кесем» нарядили двух султанш в одинаковые платья

Такие киноляпы не редкость для исторических лент. Так, к примеру, героини одного и тоже сериала, не зная этого, могут «обмениваться» нарядами. Вот только внимательный зритель все подмечает.

30-летняя Эдже Чешмиоглу сыграла в турецком сериала «Великолепный век. Империя Кесем» роль младшей дочери султана Ахмеда I и Кесем султан. У нее был брат-двойняшка шехзаде Ибрагим, именно он станет последним из сыновей Кесем, которого она посадит на османский престол после смерти Ахмеда I.

В итоге дворцовых интриг и переворотов султанша дважды становилась Валиде. И занимала пост регента государства при своих детях. Сначала власть перешла в руки к ее старшему сыну султану Мураду, а потом и к Ибрагиму. Первого в народе прозвали — Кровавым, а второго — Слабоумным.

Сайт Teleprogramma.pro следит за всеми новостями, касающимися турецких сериалов. Ну а поклонники исторических лент не перестают подмечать все новые и новые киноляпы. Так, мы обратили внимание на то, что в одной из серий «Империи Кесем» Эдже Чешмиоглу появилась на съемочной площадке в точно таком же платье, в котором в сезоне ранее блистала на экране красавица Берен Саат. А уже более возрастную Кесем султан сыграла Нургюль Ешилчай.

Судя по всему, костюмеры проекта передали по наследству платья Берен Саат, которая покинула проект, ее экранной дочери Эдже Чешмиоглу, сыгравшей повзрослевшую Атике султан.

«Ляпнули в кино и оконфузились», «Донашивает за своей Валиде?», «Экономия по-османски», «А еще говорят, что султанши купались в богатстве! Вон одно и тоже платье носят — сначала Валиде султан, а потом и Атике султан», «Ну что все так придираются-то? Ну не заметили костюмеры свой ляп! Одели султанш в одинаковые платья, не пропадать же добру», — шутят зрители в соцсетях.

Кстати, Эдже Чешмиоглу строит отношения с Танером Олмезом. Он сыграл в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» шехзаде Османа — сводного брата Атике султан. Вот так вот! В сериале они брат и сестра, ну а в обычной жизни — возлюбленные.

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