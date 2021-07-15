В сериале — брат и сестра, а в жизни — возлюбленные: Танер Олмез нашел счастье рядом с Эдже Чешмиоглу

После окончания турецкого сериала «Великолепный век», в котором снимались такие актеры, как: Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Нур Феттахоглу, Бурак Озчивит, Мерве Болугур, Арас Булут Ийнемли, Энгин Озтюрк и многие другие, поклонников ленты ждало продолжение истории. Но речь уже шла о других падишаха и регентстве Кесем султан.

Танер Олмез предстал в роли сына султана Ахмеда и его фаворитки Махфируз Хатидже султан. Однако мальчика воспитала жена падишаха — хасеки Кесем султан. Именно подросший Осман после смерти отца занял престол. Но его правление было недолгим. Падишаха предали и казнили в результате восстания.

Еще одной яркой героиней в сериале «Великолепный век. Империя Кесем» стала младшая дочь султана Ахмеда Атике султан. Примечательно, что она являлась сестрой Османа по отцу. Матери у них были разные.

Танер Олмез прекрасно сыграл султана Османа. Примечательно, что Эдже Чешмиоглу появилась в ленте уже после того, как Танер покинул проект. Его персонажа просто вывели из сериала, что вполне естественно. Ведь султана Османа казнили. И на трон под регентством Кесем султан взошел молодой Мурат, единокровный брат Атике.

Несмотря на то, что Танер Олмез и Эдже Чешмиоглу в сериале «Великолепный век. Империя Кесем» не пересекались будучи братом и сестрой, в реальной жизни между актерами вспыхнула любовь. Еще в 2020 году появились новости о том, что парочка собирается пожениться. Влюбленные счастливы в отношениях и не скрывают своих теплых чувств друг к другу.

К слову, они встречались несколько лет, но с женитьбой не торопились. Даже помолвка Танера и Эдже прошла очень тихо, а журналисты узнали о ней лишь после того, как сам актер сообщил радостную новость.

«Я специально сказал о помолвке уже по факту ее свершения, так как не хотел привлекать излишнее внимание прессы к данному событию», — приводит «СтарХит» слова Танера Олмеза.

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