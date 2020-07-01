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Звездный гость

Стиль в мелочах: Берен Саат в топе-бюстье и цветочном жакете позировала на прогулке

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» старается следить за модными тенденциями.

Стиль в мелочах: Берен Саат в топе-бюстье и цветочном жакете позировала на прогулке
Берен Саат (Фото: кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесем")

36-летняя актриса из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат родом из турецкого города Анкара. Мама будущей артистки была учительницей. По этой причине после окончания школы девушка поступила в один из университетов, выбрав для себя такое направление, как менеджмент.

Однако Берен было суждено найти себя в совершенно другой профессии. Саат не только увлекается вокалом, она также бегло говорит на английском и испанском, не говоря уже о родном турецком. За плечами у знаменитости было несколько продолжительных романов. А в июле 2014 года она вышла замуж за известного турецкого певца Кенана Догулу. Их свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат
Берен Саат сыграла в турецком сериала одну из главных женских ролей (Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»)

Берен снялась в десятках фильмов, однако знаковой для нее стала роль Кесем султан в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Саат появилась в первом сезоне ленты, заменив 22-летнюю гречанку Анастасию Тсилимпиу. В СМИ писали о том, что телезрители были недовольны выбором актрисы на главную женскую роль. И по этой причине продюсерам пришлось спешно искать другую девушку. Примечательно, что «возрастную» Кесем в сериале играла уже Нургюль Ешилчайф.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат
Берен Саат позировала в трендовом топе-бюстье и цветочном жакете (Фото: Instagram.com/berenn_saat)

Помимо того, что Берен много снимается в кино, она также старается следить и за модными тенденциями. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» поделилась летним снимком, позировав перед объективом фотокамеры в цветочном костюме. Свой дневной аутфит Саат дополнила трендовым белым топом-бюстье, сделав акцент на линии декольте. Поверх топа актриса накинула жакет с модным цветочным принтом.

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