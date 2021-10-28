«Можете считать нас чокнутыми»: ученик Виктюка — о мистическом присутствии режиссера, сне Гафта и бесконечной игре

28 октября исполнилось 85 лет со дня рождения знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка. А с начала недели в театре его имени проходят юбилейные мероприятия, посвященные памяти мастера. Одно из них – возможность посетить квартиру Романа Григорьевича на Тверской улице, которая предоставляется как раз лишь до этой даты.

Как выглядит квартира Романа Виктюка

Во время экскурсии корреспондент Teleprogramma.pro убедилась в том, что жил режиссер весьма скромно. Несмотря на большую популярность мастера при жизни, в его квартире нет ни дорогой дизайнерской мебели, ни хрусталя, ни прочих атрибутов роскоши. А интерьер жилища говорит, скорее, не о финансовом благополучии режиссера, а о его страсти к своему делу и о большой любви поклонников, задаривающих кумира подарками.

Например, в одной из комнат можно увидеть несколько портретов Романа Григорьевича. В квартире развешаны афиши спектаклей, совместные снимки Романа Виктюка с выдающимися современниками, семейные фото и любимый снимок Мастера, где ему 19 лет. Сам Виктюк любил повторять, что ему всегда 19…

А еще в квартире — невероятное количество книг и музыкальных дисков. Как известно, Роман Виктюк начинал практически любой свой спектакль с выбора музыкальной партитуры. Отдельная комната отдана под знаменитые пиджаки Виктюка и другие вещи, где есть наряды от Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и итальянских мастеров.

Кстати, в театре Романа Виктюка открыта выставка «Квартира 87» — это художественная инсталляция, в общих чертах повторяющая квартиру его основателя. Автор «квартиры» Алексей Трегубов не стремился в точности воссоздать реальные интерьеры жилища, ему было важно передать атмосферу, царившую в комнатах, и свои ощущения от них.

Пока неизвестно, превратится ли квартира на Тверской в музей. Этот вопрос решат только родственники Романа Виктюка. Свое мнение по этому вопросу в беседе с Teleprogramma.pro высказал и актер, режиссер Дмитрий Бозин, проработавший с Мастером на протяжении многих лет.

«Я считаю, что есть другие открытые, волшебные пространства, сквозь которые можно почувствовать Романа Григорьевича. А его личное пространство я бы предложил сохранить как интимный мир. Но это мое ощущение», — подчеркнул Дмитрий Бозин.

Как создавался последний спектакль Мастера

Таким другим волшебным пространством стал спектакль «P.S» по пьесе Марселя Митуа«Скок в постель», который Роман Виктюк репетировал до своего ухода, но завершил его ученик – актер и режиссер Игорь Неведров. По словам Игоря, эта постановка – своего рода признание в любви театральному мастеру.

Спектакль создан в жанре «репетиция», поскольку действие комедии сопровождается актерскими зарисовками, описывающими репетиционный процесс. В действие пьесы очень органично вписываются бытовые сцены актерского общения, появления монтировщиков сцены, но самое главное — голос и видео самого Романа Виктюка, запечатленного его актерами во время репетиций.

«Люда, включи запись номер семнадцать на том диске, что я принес! Дети, слушайте!», — говорит Роман Григорьевич в ходе спектакля.

Записанные реплики мастера создают у зрителя ощущение, что он никуда не уходил, а только вышел из здания, по привычке оставив на спинке стула свой яркий дизайнерский пиджак…

Неслучайно рефреном спектакля становятся слова: «Театр высмеивает смерть». По словам Дмитрия Бозина, впервые Виктюк обратил внимание на эту пьесу еще в 2014 году, но потом решил отложить ее в сторону. И вернулся к произведению в 2020 году, до ухода театра на летние каникулы. И своего ухода…

«В 2014 году мы еще не могли найти ключик к пьесе. И скорее всего, он чувствовал, что мы не готовы к процессу. У него так бывает. Роман Григорьевич дает актерам время дорасти до какого-то ключа, а уже потом, когда мы сыграли много спектаклей, в том числе и постановку «Мелкий бес», решил осуществить задуманное. Как это ни парадоксально, это была одна из работ, которая нас подвинула к этой комедии дель-арте, — поясняет Дмитрий Бозин. И когда он почувствовал, что дель-арте может просочиться сквозь нас и вырваться наружу, как фонтан, тогда он снова вернулся к этой пьесе. И декорации, и костюмы Роман Григорьевич создавал совместно с художником Владимиром Боером. И музыкальная партитура на 90 % — это его идея. Роман Григорьевич как всегда принес и музыку».

Игорь Неведров: «Роман Виктюк всегда репетировал при высоком градусе»

По словам Игоря Неведрова, спектакль «P.S» можно назвать театральным эскизом Романа Виктюка. Кстати, неслучаен тот факт, что именно Игорю было доверено право подарить пьесе сценическое воплощение. Больше 10 лет назад Роман Григорьевич устроил своему ученику экзамен, который тот с успехом прошел. А значит, ему можно было доверять и в дальнейшем.

Это стало уже понятно после участия Игоря в первом спектакле, созданном в тандеме с Виктюком. Наш сайт попросил молодого режиссера перенестись в прошлое и вспомнить разные периоды работы с Романом Григорьевичем.

— Игорь, в одном из своих интервью вы назвали спектакль «Сон Гафта, рассказанный Виктюком, в котором вы принимали участие, театральной муштрой. Что это значит?

— Когда в 2008 году мы репетировали этот спектакль, я был очень молод. И непонятно, каким чутьем Роман Григорьевич выбрал меня ассистентом режиссера в этой постановке. Сначала он пригласил меня как артиста, а потом словно невзначай сказал: «Ну пойдем завтра посмотришь репетицию». А потом оказалось, что я должен все записывать, затем последовали вопросы: «А есть ли у тебя камера? Нужно что-то снимать».

И так я понял, что вроде как работаю и уже на рабочем месте. Конечно же, это не была работа. Это был труд – тяжелый и серьезный, я бы даже сказал муштра, действительно театральная армия.

Говорят, что в театре не работают, а служат. И я тоже служил этому проекту. Репетиции проходили так, что я записывал проходящее на видео, днем после репетиции мы также репетировали «Ромео и Джульетту», а ночами я расшифровывал видеозаписи и мизансцены, придуманные Романом Григорьевичем. Чтобы уже утром подсказывать все артистам и режиссеру.

Это был очень мощный энергетический поток. И конечно, Роман Григорьевич исследовал грань, насколько я смогу продержаться в условиях такой жесткой дисциплины. Я выдержал до такой степени, что после премьеры Галина Волчек подняла первый тост не за спектакль, не за Гафта и даже не за Виктюка. Она сказала: «Я хочу выпить вот за этого мальчика», показав на меня. Это и меня потрясло, и Роман Григорьевич любил об этом с иронией вспоминать. Это огромная, полезная и непростая для меня школа.

Кстати, однажды я столкнулся с ситуацией, которая послужила источником вдохновением для спектакля «P.S », потому что у нас схожая история.

— Каким образом?

— Как мы знаем, Роман Григорьевич оставлял на стуле свои пиджаки, имитируя свое присутствие, а сам уезжал репетировать в другие театры. Но все думали, что через минуту он вернется.

Такая ситуация произошла и со мной, потому что он никому не сказал, что не приедет на репетиции, перекрестил меня и отправил к актерам спектакля Валентину Гафту и Александру Филиппенко, а сам улетел сниматься на ток-шоу.

Я один раз прошел все мизансцены с ними, после чего артисты спрашивают: «А где Рома?». Я отвечаю, что не знаю. Прошли все еще раз, они опять задают тот же самый вопрос. Звоню Роману Григорьевичу еще один раз, потом еще, артисты просят меня передать ему трубку. И в итоге оказывается, что он находится в аэропорту другого города. Сначала был шок, а потом Валентин Иосифович и Александр Георгиевич начали вспоминать подобные случаи.

Ситуация, когда каша заварена, и процесс происходит по первому импульсу, наблюдается и в нашем спектакле по пьесе «Скок в постель». Заварена какая-то история, режиссер ненадолго вышел или, быть может, уехал в другой город. И актеры пытаются во всем разобраться и подготовиться к выходу на сцену.

— Как вы отнеслись к тому, что однажды Виктюк предложил вам сыграть Джульетту в спектакле «Ромео и Джульетта»?

— Я подумал, что вряд ли это случится. У меня вообще не возникало впечатления, что этот спектакль будет. Поначалу я, конечно, очень сильно удивился такому предложению. А потом раз и репетиция – мы сидим в кабинете и читаем пьесу. Я думаю: «Ну почитали и почитали». А потом раз – и уже декорация стоит. И вот тогда я понял, что все серьезно.

— В рабочем кабинете Романа Григорьевича много книг. Он был настоящим книгочеем…

— Он постоянно давал нам почитать разные книжки и сам их брал. То есть, это была одна из его любимых тем для разговора. «А я такое читаю…! А ты что читаешь?» — говорил он обычно. Благодаря Виктюку я открыл много новых авторов и по философии, и по литературоведению, и по музыке.

— Здание театра ведь не сразу приобрело такой благоустроенный вид, какое имеет сейчас. И до завершения ремонта помещения в 2016 году Виктюк репетировал чуть ли не про протекающей крыше. Я читала, что в тот период он не останавливал репетиционный процесс даже с высокой температурой. Все действительно так и было?

— Роман Григорьевич никогда не позволял себе демонстрировать ни какие-то свои недомогания, ни свои настроения – ничего. Он был как кремень. То есть, ты никогда не поймешь того, что Виктюк чем-то расстроен или плохо себя чувствует. Он всегда репетировал на высоком градусе. Поэтому на этот вопрос вам мог ответить только он сам или его близкие люди.

— Однажды в шоу «Вечерний Ургант» Сергей Маковецкий рассказал, что Роман Виктюк очень боялся проверок в аэропортах…

— Роман Григорьевич – это вообще человек-театр. Конечно, он часами мог рассказывать о театре, но самое ценное заключалось в том, что и сам по себе он был игрой. И мне вспоминается ситуация, когда на репетиции первого спектакля здесь Виктюк (в здании театра – прим. ред) пришел и отозвал меня от актеров (я им дал перерыв).

Он отвел меня в сторону, и я увидел, как рядом стояли два его помощника с пакетами вещей. Роман Григорьевич накупил разной одежды и сказал: «Надевай. Здесь туфли, носки, белье, рубашка, очки, пиджак – все». Конечно, все наряды в стиле Романа Виктюка. Он вообще, очень любил дарить людям вещи, причем очень дорогущие.

Так вот, в предвкушении дальнейших событий Роман Григорьевич сказал помощнику: «Собирай артистов». Актеров собрали. А он сам смотрел в щелочку за тем, что все уже сидят, а потом открыл дверь, втолкнул меня в кабинет, и я в этих экстравагантных очках, в туфлях, в рваных джинсах появился перед зрителями, похожий на мини-Виктюка. Затем сам Роман Виктюк объявил : «Режиссер готов!»

Вот что такое театр? Что такое игра? Это ли не яркий пример того, как жить в игре, как существовать в ней глобально, как жить играючи? Я даже не знаю, как это объяснить. Наверное, это воплощение игры…

Дмитрий Бозин: «Мы ощущаем мистическое присутствие Романа Григорьевича»

Одну из главных ролей в спектакле «P.S» играет Дмитрий Бозин – ведущий артист театра Романа Викюка. Он задействован в постановках «Служанки», «Саломея», «Мелкий бес», «Нездешний сад», «Несравненная» и многих других спектаклях. А с Мастером его связывает целая сценическая жизнь.

— Репетиции Романа Виктюка действительно напоминали яркий спектакль, как это показано в вашей постановке?

— Конечно же, это театр. Роман Григорьевич – это тот плотный пожарный шланг, напор в котором достигает невероятной силы. Это похоже на ощущения, когда в тебя бьет огромная волна. А что ты сделаешь? Поначалу будешь кувыркаться, а потом ты должен научиться быть серфером. Но волна всегда больше тебя.

— Роман Григорьевич иногда мог проявлять жесткость по отношению к артистам, но при этом в него влюблялись все – от мала до велика. Как вы это объясняете?

— Это особенность таких людей, как Никколо Паганини или Рудольф Нуреев, или Майкл Джексон. Те, кто чувствует себя слабее, могут бояться или даже ненавидеть их. Но никто не в состоянии не любить. Просто потому что уровень таланта таков, что ему нельзя не сдаться. И те, кто понимают силу этого таланта и восхищаются ей, любят безоговорочно. Это те, кому нечего делить с этим человеком.

— Фраза «Надо видеть только любовь» звучит в спектакле «Саломея». Но ведь для Виктюка она, наверняка, была больше, чем просто цитата. Как он ее интерпретировал?

— Это был принцип его жизни. Роман Григорьевич в разные годы по-разному ощущал это слово. На каком-то этапе любовь была как противодействие системе, на другом как безудержное наслаждение свободой, на третьем любовь как наивысшая сфера, способная оторвать нас от всего плоского и унести в высочайшую духовность. Это разные этапы существования Романа Григорьевича и мне радостно, что я успел ухватить те два – средний и дальний.

— В 70-е годы Виктюк ставил спектакли практически запрещенных тогда авторов типа Людмилы Петрушевской и Александра Вампилова. Что давало ему такую смелость в то время?

— Вот это как раз то, о чем я вам говорю. В те годы любовь была для него как противодействие системе. Как тот цветочек, что пробивается сквозь асфальт. Вот тогда он ставил и Петрушевскую, и Розанова, и Вампилова.

— И в каких-то подпольных библиотеках находил пьесы, которые вообще никогда никто не ставил…

— Да, это было тогда. А потом случился спектакль «Философия в будуаре» по сочинениям Маркиза де Сада, «Саломея», «Служанки», «М. Баттерфляй». То есть, те чувственные потоки, которые он уже не останавливал. Невероятная, фантастическая чувственность.

— Роман Григорьевич все-таки всегда увлекался мистикой. А ощущались ли какие-то мистические моменты во время работы над постановкой «P.S»?

— Мы чувствуем его мистическое присутствие не только, когда играем этот спектакль. И речь идет не только о нашем воображении. Это буквально физическое ощущение. Спасибо Роману Григорьевичу за то, что он много лет нас готовил к тому, что: «Ребята, я буду к вам приходить». Он всегда так говорил, и мы это чувствуем. Хотя вы можете считать нас чокнутыми.

А в этом спектакле Неведров больше всего добивался того, чтобы Роман Григорьевич был ощутим, чтобы вы как зрители понимали, что мы продолжаем репетировать вместе с ним. Хотя, конечно, Игорь сложил всю структуру постановки.

«Весь этот спектакль мы в этой мистической атмосфере и репетируем. Конечно, это не тот момент, когда ты видишь каких-то призраков. Это шепот сердца», — сказал Игорь Неведров.

Также в рамках юбилейных дней Мастера состоялись показы спектакля Романа Виктюка «Нежность» и постановки «Спектакль будет объявлен особо, или Роме снова 19», в основу которого легли зарисовки из жизни основателя театра. А сегодня, в день его рождения, дают легендарных «Служанок» — спектакль, подаривший Роману Виктюку известность во всем мире.

Приходите в театр и услышите шепот сердца…

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