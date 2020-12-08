Любимый актер Романа Виктюка рассказал о будущем театра и о преемнике режиссера

В небольшом интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о репетициях с Мастером и его ураганной энергии.

Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк был посмертно удостоен премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Награду забрал один из любимых актеров его театра Дмитрий Бозин.

Дмитрий задействован в большинстве спектаклей коллектива: «Служанки», «Саломея», «Федра», «Мастер и Маргарита», «Мелкий бес» и других постановках. Многие называют его возможным преемником Романа Григорьевича.

Teleprogramma.pro поговорила с актером о будущем театра Романа Виктюка и о феномене огромной зрительской любви к мастеру сцены.

— Дмитрий, многих волнует вопрос о том, что ждет авторский театр Романа Григорьевича. На ваш взгляд, сохранится ли эстетика его театрального детища?

— Конечно, сохранится, потому что она удивительна, огромна. И зрители ее обожают. И полученная премия «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены» — лишь подтверждение этому. Именно зрительская любовь держала театр на плаву все эти годы.

Конечно, театр – это хрупкая структура. Роман Виктюк все-таки не поэт, не писатель, не композитор, а театральный режиссер. И он всю жизнь разговаривал со зрителями при помощи вот таких «замков на песке», которые смываются морем. И чем больше они поживут, тем больше зрителей будет продолжать их видеть. И тем дальше продлится сообщение Романа Виктюка людям. Ведь мы по крупицам собираем все, что касалось театра Мейерхольда, театра Таирова.

И если существует возможность не в живых музеях, а в живых театрах соприкасаться с живой энергией, зачем же уничтожать ее? Откуда может появиться мысль погубить столь интересную и уникальную систему координат? Ведь это духовное преступление, которое когда-то совершили с Таировым и Мейерхольдом. Люди могут рассуждать об этом легко и весело, но великий и огромный дух мифологических театров священен.

— Вас называют возможным претендентом на место худрука театра Романа Виктюка. Что вы об этом думаете?

— Я хочу только, чтобы сохранилась эта система координат. Чтобы тот, кто придет руководить, осознавал, что это такое.

— Как известно, Роман Григорьевич был большим шутником. Например, он мог одновременно ставить спектакли в нескольких театрах. И случалось так, что даты премьер совпадали. Чтобы показать свое присутствие, мастер оставлял на спинке стула свои знаменитые яркие пиджаки. Все думали, что он находится в зале. Но при обнаружении его отсутствия начинали кричать: «Где Виктюк?» А можете рассказать о еще каких-то юмористических трюках режиссера?

— Расскажу один случай. Мы однажды репетировали, и пьеса казалась мне слишком простой. Помню, я говорил: «Роман Григорьевич, не надо ее ставить. От вас ждут великих и больших слов и смыслов, а это какая-то элементарщина, недостойная вас». На что режиссер мне сказал: «Дима, приземлись. Подумай о том, сколько студентов театрального института стало безработными актерами». Я подумал, как этот аргумент мог примирить меня с пьесой? Но я замолчал.

А другой мой партнер сказал: «А мне кажется, что пьеса действительно очень простая, и нет смысла искать в ней какие-то метафоры. Нужно просто брать лопату и копать». А ему Виктюк ответил: «Сашенька, знаешь, полетай». Мне говорит: «Приземлись», а другому: «Полетай».

То есть, если ты слишком сильно улетел в духовное, то приземлись, а если хочешь копаться под землей – полетай. Вот такой он был…

— В прошлом году в одном из своих интервью Роман Виктюк рассказывал, как влюбленные женщины фотографируются с его картонной фигурой в фойе театра. В чем все-таки секрет зрительской любви к мэтру?

— Он смерч. Он ураган. Когда Роман Григорьевич появлялся, ты как будто оказывался в центре урагана. И так было с каждым, кто возникал в его поле зрения. Просто стоит человек и с тобой разговаривает. А ты слышишь, как вокруг тебя ревут ветра. Такая большая биологическая сила!

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