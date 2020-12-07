Роман Виктюк посмертно получил почетное звание «Легенда сцены»

Роман Виктюк умер в ноябре на 85-году жизни. Режиссер и педагог, как оказалось, болел коронавирусом. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. С ним сначала простились в Москве, а позже тело режиссера перевезли во Львов и поместили в семейный склеп. Для многих его смерть стала невосполнимой утратой.

7 декабря в столичном театре Вахтангова прошла церемония награждения премией зрительских симпатий «Звезда театрала». Были названы лучшие актеры и режиссеры. Посмертно был награжден и Виктюк. Он получил почетное звание «Легенда сцены».

Так как родных у знаменитости нет, кроме племянников, то награду вышел получать актер его театра Дмитрий Бозин. Роман Григорьевич был безусловным мастером режиссуры, автором неподражаемого стиля и основателем собственного театра.

Также в этот вечер награду получила Мария Аронова. Ей вручили награду за «Лучшую роль театральной актрисы в кино» за фильм «Лед», в котором также снялись Александр Петров и Милош Бикович. 48-летняя актриса была рада, что ее труд оценили. Она произнесла речь со сцены. К слову, Мария Валерьевна уже имеет в своей копилке десятки наград, включая «Нику», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот».

Всего в рамках международной премии было представлено 56 номинаций. Увидеть церемонию вручения наград можно на YouTube-канале премии.

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