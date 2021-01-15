В Москве покажут ряд спектаклей, посвященных Осипу Мандельштаму

Со дня рождения русского поэта исполнилось 130 лет.

14 января исполнилось 130 лет со дня рождения поэта Осипа Мандельштама. К этой дате ряд театров Москвы покажет спектакли, посвященные одному из самых значительных поэтов 20-го века.

20 и 21 января «Гоголь-центр» представит постановку «Мандельштам. Век-волкодав» с Чулпан Хаматовой в главной роли. На сцене оживут строчки стихотворений литератора, и это будут не радужные картины, а гнетущее, серое, тревожное пространство, которое выведет зрителей из зоны комфорта. Начало — в 20 часов.

20 января и 14 февраля Мастерская Петра Фоменко покажет спектакль по повести Осипа Мандельштама «Египетская марка». Это история маленького человека в период революции 1917 года. Начало — 20 часов.

28 января и 19 февраля Театр Романа Виктюка представит свой спектакль «Мандельштам» по пьесе американского драматурга Дона Нигро. Еще одна история о вечном противостоянии художника и власти. Самого поэта сыграл Игорь Неведров.

больше по теме От Екатеринбурга до Лос-Анджелеса: в мире снимают множество клипов на стихи Мандельштама В проекте задействованы исполнители из России и стран СНГ.

Добавим, что к юбилейной дате отечественные музыканты приготовили трибьют-альбом песен на стихи Мандельштама и сняли множество клипов на них.

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