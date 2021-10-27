«Кто он такой?»: Лев Лещенко гневно отреагировал на высказывание Моргенштерна о Дне победы

Эпатажный рэпер Моргенштерн оказался в эпицентре скандала. Так, в интервью Ксении Собчак известный музыкант усомнился в том, что стоит тратить миллионы на празднование Дня Победы. Также он заявил, что артисты, перепевающие военные песни, делают это не по велению сердца, а по госзаказу. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проверить слова рэпера на предмет нарушения закона.

Чуть позже Алишер Моргенштерн извинился за свое высказывание и заявил, что его слова вырваны из контекста. А в интервью не вошли его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные финансовые средства. Так называемый журналист Ксения Собчак решила этот момент опустить.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к тому певцу, народному артисту РСФСР, который каждое 9 мая выступает с песнями Победы. И делает это точно не по указке «сверху», а от чистого сердца.

«Вас беспокоит, когда какой-нибудь бомж говорит о том, что мы не должны праздновать День победы? Забудьте про это, — сказал Teleprogramma.pro Лев Лещенко. — Ну зачем вы все время его раскручиваете? Вы негативно к этому относитесь, а сами раскручиваете его. Ну сказал и сказал… Зачем его комментировать? Кто он такой? Великий физик? Знаменитый музыкант? Кинематографист? Актер? Ну кто он такой? Зачем же реагировать на такие высказывания?»

Кстати, некоторые пользователи Сети считают, что в какой-то степени Ксения Собчак как опытный интервьюер, так она себя называет, спровоцировала рэпера на подобное заявление. Так, в ходе беседы с ним телеведущая назвала пошлятиной исполнение блогером Давидом Манукяном советской военной песни «Журавли».

«Я, конечно, патриот. Но когда ты, условно, в армии не служил, но в каске с окровавленным носом поешь классическую советскую песню…», — сказала телеведущая.

Ответная реплика Моргенштерна не заставила себя долго ждать.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили», — подчеркнул музыкант.

Меж тем Собчак продолжала раскручивать «горячую тему», задав Моргеншерну наводящий вопрос: «Для тебя победа в Великой Отечественной войне — это что?»

На что артист ответил, что Победа — это, конечно, круто, но нужно двигаться дальше, достигая высоких результатов в информационных технологиях и космическом развитии. А не праздновать то, что произошло больше 75 лет назад.

Меж тем юристы поясняют, что Моргенштерну может грозить наказание по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». В апреле 2021 года в ней появились поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Однако после информационного шума рэпер извинился за свое высказывание. Он написал в своем инстаграме, что ни в коем случае не умаляет важность и значимость 9 мая, его фразы вырвали из контекста. А СМИ как всегда переиначили его слова в своих грязных целях.

«Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую свои мысли. И уж тем более я никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мира!» — резюмировал артист.

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