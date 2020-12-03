«Рассчитываю на силы организма»: Лещенко не планирует делать вакцину от коронавируса

Лев Лещенко стал одним из тех артистов, что перенес коронавирус в тяжелой форме. Несколько недель медики боролись за его жизнь и, к счастью, им удалось поставить 78-летнего певца на ноги. Новость о выпуске вакцины против коронавируса, которая будет доступна москвичам уже с 4 декабря, он воспринял спокойно. Как признался Лев Валерьянович, теперь он полагается на свой клеточный иммунитет.

«Могу ли я заболеть повторно? Не знаю. Надеюсь, что нет, рассчитываю на силы организма», — сказал Лещенко порталу Teleprogramma.pro.

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