«Не стал бы принимать такого человека»: Никас Сафронов – о режиссере «Ералаша», обвиненном в педофилии, и наследстве Бориса Грачевского

Последнее время вокруг киножурнала «Ералаш» циркулирует много слухов и скандалов. Так, в педофилии и распространении запрещенных фото и видеоматериалов подозревают одного из режиссеров детища Бориса Грачевского Илью Белостоцкого. Он снял немало скетчей для «Ералаша».

Однако недавно один из актеров написал заявление на режиссера и обвинил его в педофилии. Пострадавший артист признался, что в тот период ему было всего лишь 13 лет. Ситуацию усугубляет и то, что в компьютере у Белостоцкого нашли коллекцию детской порнографии. Если вина режиссера будет доказана, то ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Меж тем неясной остается ситуация с наследством основателя «Ералаша» — речь идет как о юмористическом киножурнале, так и его особняке.

Так, первая супруга Бориса Грачевского Галина просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борис Юрьевич владеет 49% и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%, пишет «Комсомольская правда».

А его вдова Екатерина Белоцерковская вообще рискует остаться на улице, поскольку особняк, в котором она сейчас живет с годовалым сыном Филиппом, может быть поделен и между другими его наследниками. Об этом сообщала сама молодая женщина в Инстаграме. В ближайшее время должно состояться судебное разбирательство между Екатериной и Галиной.

К тому же Белоцерковскую ждет суд с совладельцем ООО «Ералаш» Аркадием Григоряном. Екатерина намерена доказать, что подпись на документе, согласно которой Григорян получил контрольную долю в этом бизнесе, подделана.

Кроме того, по сообщениям СМИ, нынешнее руководство компании намерено взыскать с Екатерины 18, 5 миллионов рублей. В разговоре с изданием Starhit адвокат Екатерины Евгений Бранецкий отметил, что согласно договорам, заключенным между Борисом Грачевским и Аркадием Григоряном, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Бремя долга автоматически ложится на вдову Бориса Грачевского.

Адвокат Белоцерковской в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ также сообщил, что изначально сам Грачевский владел 100 % ООО «Ералаш», а на его счету было около 150 миллионов рублей.

Теперь же неизвестно, осталась ли там эта сумма, поскольку доступа к ней Екатерина не имеет. На ее же счетах, по слухам, лишь несколько десятков тысяч рублей. Пока Белоцерковская нигде не работает…

О скандалах вокруг «Ералаша» Teleprogramma.pro поговорила с другом Бориса Грачевского — известным художником Никасом Сафроновым.

— Никас, что вы думаете о ситуации с Ильей Белостоцким?

— Я лично с Белостоцким не был знаком. Но точно знаю одно. Борис был принципиальный в отношении таких людей. Он не принимал гомосексуалистов, о педофилах даже и речи не идет. У Бориса ведь были маленькие дети. Если бы Борис знал об этом, то не стал бы работать с таким человеком. Скорее всего, это наговор.

— Вы, наверняка, слышали, что Екатерина Белоцерковская может остаться без крыши над головой из-за распределения наследства. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Оставляешь все тому, кого любишь. Хоть секунду, хоть мгновенье. Но радость тебе приносит именно этот человек. Мы видели, как Екатерина любила Бориса, как она переживала, когда его не стало.

У одного миллиардера в молодости сломалась машина. И какой-то человек на дороге подобрал его и привез к себе, накормил, напоил, оставил ночевать, помог разобраться с автомобилем.

Прошло много лет. И спустя время, когда богач уходил, он вспомнил своего благодетеля — чистого, искреннего, бескорыстного и оставил ему практически все.

Когда ты живешь с бескорыстной женщиной, и она отдает тебе сердце, молодость, красоту, то было бы несправедливо отнять у нее что-то после этого.

У них была замечательная семья. Екатерине нужно оставить многое, чтобы она помнила Бориса и спокойно воспитывала ребенка, чтобы он жил в достатке и счастье.

Вообще, с наследниками Бориса сложилась непонятная ситуация. Невольно вспоминаются примеры знаменитых людей.

Когда умер Пикассо, три института делили его наследство, потому что он никому ничего не оставил и попросили чуть ли не 200 миллионов долларов. Но наследники отдали лишь часть картин.

А Шагал расписал все подробно кому что оставить: тете Саре, дяде Францу и т.д. Этому перо, другому – учебники, третьему – еще что-то.

Оба великие художники, но одни люди – четкие, а другие – нет. У каждого свое восприятие финансово-экономической ситуации.

Например, Дали мог заплатить за булочку 1000 долларов, но никогда не давал чаевых. Из-за жадности ли или из-за невнимательности – никто не знает. Дали просто жил в своем собственном мире. Так что странностей было много.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале