«Сейчас у меня три этажа»: Никас Сафронов рассказал об элитной квартире с видом на Кремль

64-летний заслуженный художник России Никас Сафронов стал новым героем авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Творец лично ответил на те вопросы, которые обычно задают пользователи поисковику.

Сафронов рассказал, как понял, что его призвание — это живопись, где получил образование, сколько у него детей и какого размера состояние. Подробно поведал мастер и о своей элитной квартире, о которой ходят легенды. Это жилье возле Кремля площадью более тысячи квадратных метров.

«С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт», — поведал Сафронов.

Трехэтажная квартира Сафронова обставлена антикварной мебелью. Есть большая библиотека и камин. А соседями художника являются многие знаменитости. К примеру, режиссер Федор Бондарчук.

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