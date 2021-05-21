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«Ревем все от счастья»: вдова Бориса Грачевского гордится его дочерью от бывшей жены

Наследница покойного создателя «Ералаша» успешно окончила второй класс.

«Ревем все от счастья»: вдова Бориса Грачевского гордится его дочерью от бывшей жены
Ныне покойный Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Вдова покойного режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская после смерти супруга подружилась с бывшей женой Бориса Юрьевича Анной Грачевской.

Обе женщины воспитывают детей от покойного создателя «Ералаша» и хотят, чтоб сестра и брат общались друг с другом.

Екатерина Белоцерковская даже приглашала Анну Грачевскую с дочкой Василисой на праздник, который организовывала в честь того, что ее сыну от Бориса Юрьевича Филиппу исполнился год.

Екатерина в курсе событий из жизни Василисы — девочка успешно окончила второй класс, и Белоцерковская поздравила ее с этим событием. Вдова Грачевского поделилась снимком девочки в сторис, написав, что гордится дочкой покойного мужа.

Екатерина Белоцерковская поздравила дочь Бориса Грачевского Василису
Екатерина Белоцерковская поздравила дочь Бориса Грачевского, Василису. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

«Наша маленькая гордость! С отличием окончила второй класс. Ревем все от счастья!» — поздравила Василису Екатерина Белоцерковская.

Стоит отметить, что 14 июня исполнится полгода со дня смерти Бориса Грачевского. А это значит, что наступит время вступать в наследство. И вдова Бориса Юрьевича, и его бывшая жена Анна уверены, что все поделится справедливо и никто не будет обижен.

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