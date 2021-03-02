«Наглый и циничный человек»: Рудинштейн высказался о внебрачном сыне Грачевского

Как отметил продюсер, в ближайшее время Максим Красиков начнет претендовать на наследство отца.

Продюсер и близкий друг режиссера Бориса Грачевского Марк Рудинштейн в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что возможный внебрачный сын создателя «Ералаша» 36-летний Максим Красиков в ближайшее время начнет претендовать на наследство.

«Ну появился вот сейчас этот наследник. Могут появиться в ближайшее время еще пять-шесть детей. Если он докажет свое родство с Грачевским, то правда будет на его стороне». Марк Рудинштейн

Как отметил Рудинштейн, он верит, что Красиков может оказаться сыном Грачевского. «Боря был очень любвеобильный. Внебрачные дети у него, скорее всего, еще есть. Но этот молодой человек откровенно наглеет. Он наглый и циничный человек. Я видел передачу с его участием. Ему отец был не нужен. Нужны деньги», — заметил Рудинштейн.

Напомним, что Максим Красиков не собирается, как он утверждает, претендовать на наследство отца. При этом он готов помочь в развитии «Ералаша» третьей жене режиссера Екатерине Белоцерковской.

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