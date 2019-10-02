Чем сейчас занимается знаменитая Верка Сердючка

Ровно 30 лет назад в театральной студии «Гротеск» города Полтава был задуман персонаж Верки Сердючки. Верка грудью прошибла себе дорогу на большую сцену. Но где же теперь ее создатель?

Идея была туманной, провокационной, но – «выстрелила». И Андрею Данилко с тех пор пришлось стать, как говорится, заложником одной роли. Начиналось все с пары этюдов на любительской сцене… Буквально через пару лет Верку знали все обладатели видеомагнитофонов – выступления записывались на камеру и многократно переписывались.

Появление на телевидении произвело фурор

Потом ее заметили организаторы концертов, а в 1997 грудастая крикливая «проводница» с триумфом появилась на телевидении, где было организовано уже теперь ее личное «СВ-шоу».

Верка принимала гостей в стилизованной под спальный вагон студии. Интервью проходили в юмористической обстановке – нечто похожее спустя двадцать лет происходит в передаче «Вечерний Ургант».

За годы существования шоу там побывало немало знаменитостей

4,5 года шоу с неизменным успехом шло на нескольких каналах России и Украины. Его гостями становились самые яркие звезды сцены и кино.

Под одним пледом с Веркой не погнушались оказаться Людмила Гурченко, Александр Розенбаум, Борис Моисеев, Любовь Полищук, Михаил Пуговкин и даже король эстрады Филипп Киркоров.

Ни одна известная личность не обходится без скандала

В 2005 году слава Верки достигла апогея. В редком клубе не выступал… двойник Верки! Характерный макияж и одежда, а также узнаваемый стиль в движениях и говоре позволяли двойникам успешно собирать наличные вместо самого Андрея.

Дошло до того, что Данилко подал в суд против наиболее обнаглевших нахлебников. «Я бы всех [двойников] поставил в шеренгу и расстрелял!» — ярился тогда актер.

А потом был триумф на «Евровидении-2007». Второе место, доставшееся фрик-исполнителю – это серьезное достижение. Но из-за этого же выступления случился скандал, в результате которого Данилко запретили выступать на территории России.

Но на Родине Андрей оставался очень популярен

Все его время было расписано по минутам, альбомы разлетались как горячие пирожки. К популярности травести-исполнителя со скрипучим голосом, пошловатыми текстами и «гоп-ца-ца» вместо музыки ревновали самые серьезные звезды эстрады.

Но время шло, и Данилко просто устал от образа Сердючки. Из-за него он не мог реализоваться ни как актер, ни как музыкант. А между тем, Данилко пишет неплохую музыку. Его инструментальный альбом «После тебя» имел достаточно большой успех, хоть с успехом Верки ему не сравниться.

Пришло время и звезду простили

Несмотря на приобретенные во время «Евровидения» неприятности с выступлениями на территории России, со временем отношения наладились и любимую народом Верку стали приглашать на съемки различных шоу.

Вошедшие в моду новогодние мюзиклы не обходились без Сердючки. А апогеем актерской карьеры Андрея Данилко стало участие в съемках фильма «Шпион» вместе с Джейсоном Стейтемом и Джудом Лоу.

Конец карьеры Верки Сердючки

К 2018 году актера явно тяготил образ Сердючки. И в июле он объявил о том, что Верка уходит со сцены. И вроде бы уже состоялись прощальные гастроли, но актера вновь уговорили выступить в Харькове на концерте ко дню города.

Скорее всего, подобные разовые выступления все же будут повторяться время от времени – слишком уж любят Верку Сердючку в народе, а потому «проводница» еще не раз тряхнет стариной.

Куда же пропал Андрей Данилко?

А никуда не пропал! Просто он пытается реализовать себя в иных ипостасях. И раз уж Андрея не видят в другой роли, кроме как в роли Верки, он просто ушел на телевидение, но уже без макияжа и накладной груди.

Теперь Андрей сам отбирает номера на «Евровидение», где когда-то чуть не победил. А с 2016 года еще и является бессменным членом жюри в проекте «Х-Фактор», где в ходе публичного прослушивания пытаются зажечь новых звезд, пришедших практически с улицы.

Может быть, Верки Сердючки и стало меньше на телевидении. Но на свадьбах, вечеринках и корпоративах очень часто можно услышать «гоп-гоп-гоп!» в исполнении пошлой, несуразной, аляповатой хамки, которую так любят среди простого народа.

А лично вы понимаете, за что такая любовь? Ведь столкнись вы с такой проводницей в жизни, это точно не было бы смешным!