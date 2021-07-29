«Она — моя дочка»: Борис Моисеев ответил, почему Кристина Орбакайте получит его квартиру

Стало известно, почему певец Борис Моисеев вписал имя дочери Аллы Пугачевой в личное завещание. Оказалось, что Кристина Орбакайте очень много значит для танцора.

Напомним, еще недавно стало известно о появлении старшей дочери Аллы Пугачевой в завещании Бориса Михайловича. Некоторые поклонники и коллеги знаменитостей были удивлены, как Орбакайте стала прямой наследницей артиста.

«Она — моя дочка», — признался Моисеев.

Отметим, что после инсульта исполнитель был вынужден уйти на пенсию. После того, как артисту пришлось восстанавливать речевой аппарат и заново учиться управлять руками, Моисеев отдалился от друзей и коллег. Он не принимает в своем доме даже Примадонну. О светских вечеринках певец и не мечтает.

«Многие коллеги-артисты готовы приехать, но Борис пока считает, что он не в очень хорошей форме, немножко стесняется. Добиваемся, чтобы он достойно выглядел», — передали слова экс-директора певца в КП.

Напомним, квартира Моисеева, хозяйкой которой станет Орбакайте, находится в Латвии. Ранее в СМИ писали, что ее стоимость доходит до 15 миллионов рублей.

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