Близкий друг Верки Сердючки рассказал о реальном состоянии здоровья Андрея Данилко

Товарищ Верки Сердючки и арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал Teleprogramma.pro, как чувствует себя Андрей Данилко и в каком настроении находится сейчас.

Недавно в СМИ появились новости, что у певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал известный украинский продюсер Юрий Никитин в эфире передачи «Зірковий шлях».

Также продюсер отметил, что восстановить его здоровье пытаются как украинские, так и европейские врачи. Кроме того, в ходе этого эфира Никитин вспомнил, как в 2007 году Андрей Данилко боролся с затяжной депрессией. А в 2019 году у него возникли проблемы с сердцем.

Чуть позже сам Юрий Никитин опроверг заявление о болезни артиста, заявив, что его слова были вырваны из контекста. На самом деле у Верки Сердючки все хорошо, и артист готовится к работе.

Как на самом деле чувствует себя Андрей Данилко? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к другу музыканта и по совместительству арт-директору Бориса Моисеева Сергею Гороху.

«Я Борису все рассказал, прочитав об этой ситуации в Интернете. Я с Андреем переписывался буквально два дня назад. И он ни слова мне не написал о том, что у него есть какая-то проблема, — пояснил Сергей Горох. Мы с Андреем говорили о том, что он выпустил новый диск, что он мне не шлет его. Мы с ним близкие друзья, я учился с ним в одном училище. И если бы произошло что-то серьезное, то я бы уже об этом знал».

— Получается, что это…

— Это «утка». Про Бориса Михайловича тоже раз в месяц выходят новости, что он умер, продал имущество, что ему не на что жить и есть. Здесь та же самая история.

А с Андреем мы говорили про рабочие моменты, про диск, прикалывались над разными ситуациями. Он на абсолютном позитиве. Причем Андрей мне давно не писал и тут вновь напомнил о себе. Мы посмеялись, обсудили его новые песни, он в хорошем настроении.

Teleprogramma.pro желает Андрею Данилко крепкого здоровья и новых хитов!

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