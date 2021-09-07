Встречается с богатыми мужчинами: что известно о новой возможной любовнице Тимати

В светской тусовке обсуждают предполагаемую новую пассию Тимати, с которой он отдыхает на греческом острове Миконос. И несмотря на то что рэпер всячески скрывал личность своей девушки, подписчикам удалось рассекретить ее.

Таинственной незнакомкой оказалась украинская модель Саша Дони. Информации о ней мало, но по многочисленным снимкам в Инстаграме видно, что Саша имеет накачанное тело, внушительный бюст и любит красивую жизнь.

Чем занимается Саша Дони

По информации сайта Peopletalk, настоящее имя девушки – Саша Донец. Ей 19-20 лет. Девушка родом из Чернигова, но пару лет назад переехала в Киев. Воспитывалась она в небогатой семье.

Но, как пишет издание, сейчас Саша Дони встречается с богатыми мужчинами. Подписчики подозревают ее в оказании эскорт-услуг. Одна из подписчиц под постом Саши даже оставила подпись: Eskort life, на что новая девушка Тимати ответила: No, its happy life (Нет, это счастливая жизнь).

Кстати, чаще всего в соцсетях Саша Дони демонстрирует свое роскошное тело, растяжку и умение садиться на шпагат. Известно, что она занималась художественной гимнастикой. Также по Инстаграму девушки можно понять, что она часто отдыхает на курортах и яхтах.

Иногда Саша Дони балует Интернет-публику снимками топлес. На некоторых снимках можно увидеть девушку с доской для серфинга. А как известно, Тимати – большой любитель обуздать волны.

Что о ней говорят Алена Шишкова и Лена Миро

В Сети уже отметили, что Саша напоминает бывшую возлюбленную рэпера Алену Шишкову. Но Алена пошутила над таким сравнением, намекнув, что девушка – лишь ее дешевая копия с «Алиэкспресса».

Подписчики тут же посоветовали Шишковой не опускаться до оскорблений и быть выше этого. «Куда уж выше. У Саши 180 см», — пошутила Алена, намекая на высокий рост Дони.

А вот Анастасия Решетова пока никак не прокомментировала новые отношения Тимати. Но почему-то Лена Миро обратилась именно к ней, намекнув, что Саша Дони сумела дать Тимати то, чего не могла Анастасия.

«Саша молода, гибка, спортивна. Немного колхозна, но Тимуру нравится дешевый сексапил в бабах. К тому же она любит или делает вид, что любит, серфинг, что для Юнусова важно. К тому же, новая Тиматева умеет то, что не умеют ее предшественницы», — написала Лена Миро.

Сам же Тимати пока не комментирует ситуацию. И неизвестно, действительно ли это новый роман или рэпер в очередной раз решил подкинуть журналистам информационный повод.

Тем более все помнят, что Тимати недавно завершил свое участие в шоу «Холостяк» и по логике должен встречаться с победительницей проекта Екатериной Сафаровой. Но пара редко появляется вместе на публике. А Екатерина часто уезжает к себе в Испанию, где проводит большую часть времени.

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