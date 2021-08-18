Почему Тимати и Екатерина Сафарова могли расстаться

Пара официально не подтвердила расставание, но у поклонников имеются весомые аргументы полагать, что знаменитый холостяк в очередной раз свободен.

Тимати отметил день рождения без Екатерины Сафаровой. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что пара рассталась.

Изначально в отношения рэпера и модели мало кто верил. Тимати выбрал Екатерину на «Холостяке», преподнес ей шикарное кольцо с бриллиантом огранки американского ювелирного бренда Jacob & Co в 7,7 карат и пообещал настоящую сказку.

Видимо, сказки не случилось. Спустя неделю Тимати и Екатерина появились на красной дорожке церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2021», а спустя пару дней девушка покинула Москву. Сейчас Екатерина в Испании, с головой окунулась в съемки. А Тимати на Мальдивах. Поговаривают, в компании другой участницы «Холостяка» Адель Вейгель.

То, что пара на отдыхе вместе, заметили дотошные поклонники. Они провели настоящую спецоперацию, чтобы раскусить девушку. Оказалось, что кадры из якобы греческой гостиницы один в один соответствуют дорогому отелю на Мальдивах — Kuda Villingili Maldives.

По Сети сразу же поползли слухи, что роман Тимати и Сафаровой был всего лишь шоу. Что, по большому счету, не удивительно. Ни один российский холостяк еще не нашел свою вторую половинку на проекте.

Отметили в семейном кругу

15 августа рэпер отметил свой 38-й день рождения. Свечки на именинном торте задувал на Мальдивах, в тесном семейном кругу. Компанию музыканту составила мама Симона и дочка от Алены Шишковой – Алиса.

Почему-то избранницы в семейном кругу не оказалось. Не среагировала Екатерина Сафарова и в соцсетях. День накануне она все также провела в Испании. Постила в Stories виды Барселоны, интересовалась у подписчиков, в каком из местных вузов они учатся.

А когда кто-то задал вопрос про отношения, ответила, что ее сердце занято. Только вот не стала уточнять, кем именно. Судя по всему, не холостяком с ТНТ.

А был ли роман?

Скорее всего, Екатерина Сафарова уже не скрывает своего разрыва с Тимати, но пока еще официально не объявляет об этом поклонникам.

Периодически подписчики интересуются у Екатерины — собирается ли она перебраться в Москву? Все-таки здесь ее вторая половинка, если верить проекту. Но модель отвечает отрицательно: мол, в столице ей не нравятся погодные условия.

Девушку явно больше ничего не держит в России, поэтому она и не хочет оставаться в стране.

Тимати тоже пока предпочитает хранить молчание и не признавать, что официально отношения завершились. Кстати, на фото из Испании 22-летняя модель появляется без кольца, которое стоит 22 миллиона рублей.

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