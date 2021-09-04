Романтический Миконос: Тимати засветил новую избранницу-модель

Бывший возлюбленный модели Анастасии Решетовой — Тимати — был замечен в компании эффектной блондинки. Вместе с предполагаемой возлюбленной артист прошелся за руку по ночному Миконосу.

Еще недавно Тимати принимал участие в «Холостяке» и говорил о счастье с моделью из Испании — Екатериной Сафаровой. А спустя несколько месяцев Тимур Юнусов интригует кадрами с женскими силуэтами.

Вскоре поклонники шоумена узнали имя новой подружки Тимати. Поговаривают, что артист отдыхает в Греции с моделью Сашей Дони. Блондинку уже сравнивают с бывшей избранницей музыканта — моделью Аленой Шишковой.

На этом фанаты Тимати не остановились. В Сеть попала видеозапись прогулки экс-владельца лейбла Black Star с новой девушкой. К слову, Дони оказалась на голову выше артиста. Модель в черной майке и коротких джинсовых шортах взяла за руку рэпера. Тимати в оверсайзных футболке и джинсах отвечал модели взаимностью.

Напомним, Тимати вышел в свет с победительницей «Холостяка» только один раз. Екатерина Сафарова сопровождала музыканта на премии Муз-ТВ. Пара появилась в образах стиля «тотал блэк».

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