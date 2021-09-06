Пошла с козырей: новая девушка Тимати раскинулась в шпагате, демонстрируя внушительный бюст

О том, что Тимати отдыхает на Миконосе в компании с новой подружкой, заговорили после того, как тот заинтриговал фотографиями с женскими частями тела. Тимати размещал свою спутницу не полностью – то рука с ярко-красным маникюром, то стройные ножки, которые девушка закинула ему на колени. То фигура, но лицо обрезано. Но фанаты быстро выяснили, что романтический отпуск рэпер проводит с украинской моделью Сашей Дони.

Недостающие детали пазла можно отыскать в микроблоге самой красотки. Она, по-видимому, тоже любит загадывать загадки, поэтому своего избранника также показывала через детали. И после них сомнений уже не осталось – Тимати и Сама Дони отдыхают вместе.

19-летняя Саша Дони обладает стройной фигурой, внушительным бюстом, длинными ногами – все как любит Тимати. Кроме того, девушка обладает невероятной гибкостью. Она похвасталась поперечным шпагатом у себя в Instagram, сверкнув выдающимся декольте в откровенном топе.

Кстати, поклонники быстро нашли сходство Саши Дони с предыдущей возлюбленной рэпера, моделью Аленой Шишковой. Она тоже блондинка, тоже длинноногая, с пышными формами.

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