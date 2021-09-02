«Нам ничего не объяснили»: в МХТ им. Чехова из-за Богомолова разразился скандал

Свое мнение о снятии постановок «Идеальный муж» и«Карамазовы» высказали также актриса Александра Ребенок и авторы петиции в защиту спектаклей.

Из репертуара МХТ им. Чехова могут исчезнуть два кассовых спектакля театра – «Идеальный муж» и «Карамазовы» Константина Богомолова. Об этом сам режиссер сообщил на своих страницах в Фейсбуке и Инстаграме. В Интернете появились сотни комментариев возмущенных зрителей, выступающих в защиту спектаклей, собирающих полные залы, в том числе продюсера Нателлы Крапивиной, хореографа Аллы Сигаловой и режиссера Александра Молочникова.

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Константин Богомолов: «Приходите попрощаться с «Идеальным мужем»

«Мне сообщили, что «Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы» вроде в ноябре еще будут один раз. На этом все. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу (Табакову – прим. ред). Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо», — написал Константин.

Информацию в своем Инстаграме подтвердила и актриса Дарья Мороз. Так, она написала, что актеры действительно сыграют спектакли в последний раз и пригласила зрителей прийти и сказать им последнее «Прощай!»

«И да, хочу присоединиться к Косте, сказав «Спасибо!» Олегу Павловичу. Это было прекрасное время, когда мы делали что-то важное для театра и драйвовое для себя! Печально, что это время ушло вместе с ним», — резюмировала Дарья.

Интересно, что артисты, играющие в постановках, были буквально поставлены перед фактом. И не владеют практически никакой информацией о причинах такого решения руководства МХТ.

Александра Ребенок: «Нам ничего не объяснили»

«О репертуарных переменах я узнала из Инстаграма Константина Богомолова. И, конечно, это случилось очень неожиданно, нам ничего не объясняли. 3 сентября в МХТ им. Чехова состоится сбор труппы, там мы все и узнаем. Хотелось бы услышать объяснение причин снятия постановок. Они поставлены крутым театральным режиссером, идут с аншлагами, спектакли любит зритель и сами актеры, играющие в них, — сказала в беседе с Teleprogramma.pro Александра Ребенок. «Карамазовы» — это та постановка, с которой началась моя работа в МХТ им. Чехова. Это два дорогих для меня спектакля. Для меня это больше, чем актерские работы, это событие в жизни».

Театральные активисты готовят петицию в защиту спектаклей

Меж тем зрители не согласны с таким решением руководства МХТ им. Чехова и просят оставить спектакли в репертуаре театра. Под постом Константина Богомолова появились сотни зрительских отзывов.

«Очень «логично» убрать два самых аншлаговых спектакля, молодцы руководство МХТ, браво!» — пишет один пользователь. «Идет полная зачистка МХТ? Выкорчевывается все, что может напомнить о предыдущей жизни театра и о любимых зрителями спектаклях. Зачем?» — вопрошает другой подписчик режиссера. «Всегда ездила на «Идеального мужа» и «Карамазовых» из Питера и 1000 раз еще готова приехать», — признается другая пользовательница.

На защиту спектаклей в соцсетях встали и известные личности: продюсер Нателла Крапивина, хореограф Алла Сигалова, режиссер Александр Молочников.

«Обожаю эти спектакли. Очень, очень жаль», — написала Нателла в Фейсбуке под постом Константина Богомолова.

Меж тем в Teleprogramma.pro обратились несколько зрителей, которые готовят петиции в защиту постановок и намерены отправить их руководству МХТ им. Чехова и в Министерство культуры.

По словам соавтора петиции Ирины Даен, необходимость в такой петиции назрела, потому что пора вспомнить принципы, заложенные основателями Художественного театра в начале его создания.

«Мы протестовали, — писал Станиславский, — и против старой манеры игры… и против ложного пафоса, декламации, актерского наигрыша, дурных условностей постановки, декораций, ничтожного репертуара тогдашних театров». Не это ли сделал Константин Богомолов? Не об этом ли пора вспомнить нынешнему руководству в лице Сергея Женовача? — говорит Ирина И еще нелишним будет сказать, что изначально Московский художественный театр создавался как общедоступный. Так почему же сегодня Сергей Васильевич лишает армию поклонников творчества блестящей команды Богомолова аншлаговых, коммерчески успешных и лучших спектаклей театра. Хотелось бы получить не дежурный вежливый ответ департамента культуры, а аргументированное объяснение худрука».

По словам соавтора петиции Марины Мацкевич, театралы приезжают на эти спектакли изо всех уголков России и не по одному разу! И снимать любимые зрителями постановки без веских причин — это настоящее оскорбление их чувств и падение рейтинга легендарного театра. За последние три года равноценных по популярности постановок в МХТ не было, уверена Марина.

Марк Варшавер: «Решение принимает художественный руководитель»

Teleprogramma.pro не могла не обратиться к руководителю «Директорской ложи московских театров», худруку театра Ленком Марку Варшаверу как к эксперту с вопросом: «Как получилось, что аншлаговые спектакли исчезают из репертуара? И чем может быть оправдано такое решение худрука МХТ им. Чехова Сергея Женовача?

«В Ленкоме, конечно, тоже снимаются спектакли. Но в том случае, когда зрители не идут на них. Есть такие постановки, которые приносят артистам и творческую, и материальную свободу. Еще одна причина, по которой руководство может снять спектакль, — декорации занимают место, — говорит Марк Борисович. Это большая проблема для любого театра. Что касается снятия спектакля, то, безусловно, решение принимает художественный руководитель. Потому что художественную ценность постановок определяет не только зритель, но и руководство театра. Может быть, нужно освободить место, чтобы играть новый спектакль… — И это действительно такой проблемный вопрос?

— Особенно остро эта проблема стоит, если в театре не существует филиала, такого, как у нас в «Ленкоме». Наш театр рассчитан на 625 мест, мы работаем с учетом 50-процентной заполняемости зала. Но главное, что у нас 20 названий в репертуаре, тогда как в месяце 25 рабочих дней, без учета выходных.

Иногда мы не успеваем проигрывать спектакль даже по одному разу. А для репертуарного театра это ужасно, потому что постановки теряют свою творческую ценность. Поэтому худрук и принимает такое решение.

Но вы можете задать вопрос: может ли руководитель ошибаться? Безусловно. Но прежде всего он рассматривает вопрос творческого достояния того или другого спектакля.

И второй важный фактор – ценообразование. Может быть, спектакль не приносит дохода… Кроме того, сейчас из-за пандемии люди боятся ходить в театр, что, конечно, также отражается на финансовом положении труппы. Я об этом говорю не только как глава Директорской театральной ложи, а как человек, больше 50 лет работающий в этой сфере.

Вопросов, почему тот или иной спектакль нужно оставить в репертуаре, много. Я помню, что даже Марк Анатольевич Захаров в свое время снял спектакль «Пер Гюнт», хотя мы умоляли его не делать этого. Значит, у худрука было ощущение, что его нужно удалить из репертуара. А все потому что появляются новые постановки и нет возможности проигрывать их по два раза. И это, конечно, повторюсь, большая проблема для театров».

Спектакли «Идеальный муж» и «Карамазовы» с аншлагом идут на подмостках МХТ им. Чехова больше семи лет.

Постановка «Идеальный муж. Комедия» удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (Приз критики, 2014 г.) и зрительской премии «Звезда Театрала» (номинация «Лучший спектакль сезона», 2013 г.) А актер Игорь Миркурбанов, сыгравший в ней, стал Лауреатом премии Олега Табакова — «За умение объединяться вокруг идеи и бесстрашно идти до конца». А в 2015 году артист удостоился престижной премии ««Золотая маска» в номинации «Драма/мужская роль» за роль Федора Павловича в спектакле «Карамазовы».

Оба спектакля были показаны в Китае, Корее, Австрии, Греции, где им также сопутствовали аншлаги.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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