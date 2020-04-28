Сябитова объяснила, почему женщинам не стоит придумывать образ «мужчины мечты»

Женщины, занимающиеся подобными фантазиями, по мнению ведущей, не искренни сами с собой.

Известная телесваха Роза Сябитова порассуждала в Instagram об образе «мужчины мечты», который многие женщины себе выдумывают.

«Все эти фантазии сигнализируют о том, что вы неадекватны в реальности, — категорично заявила дамам 58-летняя телеведущая. — Вы не искренне отвечаете на собственные потребности, даже если ваша собственная фантазия убеждает вас в обратном».

Сябитова рассказала, зачем женщина может искать своего «идеального мужчину». Во-первых, ради ощущения собственной силы, когда она встанет рядом с сильным и властным партнером. Во-вторых, она может чувствовать себя нежеланной и неуверенной в себе после того, как не смогла понравиться определенным представителям сильного пола. В-третьих, она ищет мужчину, который откроет ей дверь в недоступный «дивный» мир (например, к заграничным путешествиям, яхтам, новой карьере).

Сваха отметила, что важно видеть разницу между фантазиями и тем, что на самом деле требуется для личного счастья, после чего поинтересовалась у подписчиц, кто из них верит в существование «мужчины мечты».

Интересно, что ведущая подкрепила этот пост своей фотографией с итальянским актером Микеле Плачидо, известного по роли комиссара Каттани в культовом сериале «Спрут». Артист долгое время был секс-символом для женщин по всему миру, в том числе и в нашей стране. Похоже, что даже у советующей не фантазировать Сябитовой есть свой образ «идеального мужчины».