Женщины Константина Богомолова: брак с Мороз и тайный роман с Собчак

23 июля известному режиссеру Константину Богомолову исполняется 44 года.

Личная жизнь медийных персон всегда вызывает повышенный интерес. На данный момент всех интересует – кто этот человек, который вроде как разрушил брак Ксении Собчак и Максима Виторгана, кто он – Константин Богомолов?

Что ж, новый спутник Ксении Анатольевны – очень интересная и талантливая личность. Он не только театральный и кинорежиссер, он пишет стихи, издает книги. О его любви к нестандартному прочтению классики говорят, что зритель нередко идет в театр не на пьесу, а «на Богомолова».

И все же тех, кто следит за жизнью и отношениями знаменитостей, больше интересует – как и с кем жил Богомолов до встречи с Собчак?

Первая возлюбленная – актриса Вероника Пыхова

О личной жизни Богомолова известно не так уж много: он достаточно закрытый человек и не особенно любит распространяться на эту тему.

В 1997 году Константин получил диплом филологического факультета МГУ. А затем решил поступить в ГИТИС – и выучился еще и там, тоже став дипломированным специалистом.

На одном курсе с Богомоловым в ГИТИСе училась красавица-брюнетка Ника Пыхова. У них завязался серьезный роман, хотя режиссер всегда повторял – «Не дай Бог связываться с актрисами!».

Впрочем, их роман продлился не так уж и долго – всего несколько месяцев. Вскоре после расставания Ника Пыхова встретила другого мужчину, вышла замуж и родила сына.

Режиссер долгое время был погружен в работу, ставил новаторские спектакли, вызывавшие неоднозначную реакцию публики и критиков. А потом познакомился с актрисой Дарьей Мороз.

Жена – Дарья Мороз

Поначалу между ними не возникло никаких романтических чувств. Они появились позднее – во время совместной работы над спектаклем «Волки и овцы». Правда, в те дни Дарья была замужем, однако скоро обоим стало ясно – им интересно друг с другом не только на сцене.

Как только Константин понял, что симпатичен Даше, он тут же развил бурную деятельность. Ухаживания и встречи окончились закономерно – свадьбой, которую отпраздновали в мае 2010 года. А спустя несколько месяцев у влюбленных супругов родилась дочь Аня.

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Надо сказать, им действительно оказалось интересно друг с другом. Они стали не только мужем и женой, но и творческими партнерами. Константин часто снимал Дарью в своих телеработах, задействовал в спектаклях. Ради одной из ролей Дарья решилась на резкую смену имиджа – сделала ультракороткую стрижку «под мальчика» и стала блондинкой.

Расставшись, остались друзьями

Казалось, в семье все прекрасно, можно только позавидовать. Увы, сказка продлилась только 7 лет. Уже летом 2017-го их перестали видеть вместе, а Даша прекратила публиковать на своей странице в соцсети совместные фото. От разрыва их не спасла даже умница-дочь – Аня учится в престижной школе при немецком посольстве, увлекается теннисом и обещает стать весьма успешной личностью.

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Все оказалось просто. Работа, которая всегда оставалась для Богомолова на первом месте, скоро затмила семью. Страсть к тому времени тоже угасла, и сохранять видимость супружества оказалось незачем. Однако, даже расставшись, Константин и Дарья сумели сохранить хорошие отношения.

Кроме того, им часто приходится общаться по работе: Дарья по-прежнему снимается у Богомолова, например, в сериале «Содержанки», и, по словам актрисы, он довольно деспотичен как режиссер.

Новая любовь?

В сентябре 2018 года Богомолов и Мороз официально развелись. К тому времени публика уже была наслышана о связи режиссера с известной светской дамой – Ксенией Собчак. Поначалу они старались придерживаться «дружеской» версии, однако вскоре папарацци «застукали» их целующимися.

Пара недолго шифровалась. Собчак и Богомолов стали, не таясь, посещать рестораны и различные светские мероприятия. Однажды во время такого мероприятия произошла драка между Богомоловым и Максимом Виторганом – мужем Ксении Анатольевны.

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Что же, по всей видимости, режиссер нашел свою новую любовь. Правда, недоброжелатели видят в этой связи лишь желание Богомолова «продвинуться» с помощью влиятельной возлюбленной. Например, в их взаимную любовь категорически не верит блогерша Лена Миро, которая считает: «Богомолов цинично развел Собчак на любовь…», чтобы раскрутиться.

Однако не стоит забывать, что и до встречи с Ксенией Собчак Константин Богомолов успел прославиться как успешный режиссер: начиная с 2010 года, он постоянно становится обладателем различных престижных премий за несомненные профессиональные заслуги.

Мы поздравляем Константина Богомолова с днем рождения и желаем много новых интересных проектов!