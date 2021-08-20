«Это большая подлость»: Сергей Жорин – об откровениях обидчицы сына Стаса Пьехи

В деле Ирины Безбородовой наметился новый кардинальный поворот. На этот раз женщина, обвиненная в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи, представила свою версию прошедших событий.

Так, в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия» она рассказала, что на самом деле не избивала ребенка, а ее признательные слова, запечатленные на видео, были просто вырваны из контекста. Мол, в порыве эмоций она крикнула, что действительно схватила Петю за руку и кинула о землю. И с иронией добавила, что и Кеннеди убила тоже она.

Кроме того, в этой же передаче Ирина сообщила, что ее четырехлетний сын Гриша вместе с Петей разрисовали краской чужой дом. После чего Безбородова запретила сыну дружить с Петром, и он решил отомстить женщине, проткнув надувной бассейн.

Но и это еще не все. На программе Андрея Малахова некий эксперт прокомментировал результаты медицинской справки о состоянии здоровья Петра, усомнившись в подлинности документа.

В конце передачи Ирина Безбородова принесла извинения певцу, но подчеркнула, что не била его сына.

Teleprogramma.pro попросила адвоката Стаса Пьехи Сергея Жорина прокомментировать выводы передачи. И он разложил все по полочкам.

Об избалованности Петра

— Я попытался посмотреть эту передачу непредвзято, как будто я не принимаю участия в этом деле. И сделал для себя определенные выводы.

Чуть ли не 60-70 % программы было посвящено тому, какой Петя – плохой ребенок – ужасный, избалованный, звездный, невоспитанный. И первый вопрос, который у меня возник: «Ирина, если вы не избивали мальчика, то какое имеет значение – хороший он или плохой?» Зачем пытаться опорочить ребенка?

Если бы она не избивала Петю, то необходимости порочить семью Пьехи бы не было. Но такая потребность возникла именно потому, что Ирина совершала насилие по отношению к ребенку. Она хотела настроить зрителей против Пети, и в какой-то степени ей это удалось. И тогда люди понимают, что она вроде как совершила насилие, но оно в данном случае оправдано. Вот именно эту информацию Безбородова и пыталась донести до зрителей.

Еще раз повторю. Если бы она не трогала ребенка, то не возникало бы необходимости так много времени тратить на то, чтобы рассказывать небылицы и создавать образ избалованного, звездного мальчика. Таким образом она переместила фокус внимания на невоспитанность ребенка. Это не было бы так мерзко, если Ирине бы не подыграл любимец публики Андрей Малахов и вся концепция этой передачи.

О признании Ирины Безбородовой в «убийстве Кеннеди»

— Второй момент – который, мягко говоря, меня удивил. На видео есть эпизод, когда Безбородова истерично кричит, что да, она схватила ребенка за руку и кинула его о землю. А бабушку вообще нужно было убить.

На передаче Ирина Безбородова заявила две вещи: что видео длится два часа, а показали только отрывок из него. Но это утверждение порочит саму Безбородову. Ведь получается, что она два часа стояла и истерично орала. И ее претензии заключаются в том, что распространили не все эти два часа ее истерики, а всего лишь несколько минут.

Но что еще более удивительное в этой истории – так это то, что она говорит: «Мои слова вырваны из контекста». Ее товарищи говорят что-то про Кеннеди. Но что значит вырваны из контекста? Это значит, что я не Петю кинула о землю, а своего ребенка или Мишу, Колю, Федю… Тогда можно было бы говорить, что она имела в виду другого мальчика и другую бабушку. Тогда было бы все понятно. Но Безбородова не объяснила, что она имела в виду. Однако ее никто не попросил разъяснить этот момент, потому что сам вопрос неудобный.

О подлинности видеозаписей

— Следующий важный момент – манипуляция Андрея Малахова зрителями. За время передачи ведущий неоднократно повторил: «Редакторы нашей передачи отсмотрели 500 гб видео. И на нем не зафиксированы побои». Во-первых, зачем говорить о размерах файла. Лучше рассказать, что нам пришло видео, и мы просмотрели каждую минуту.

Но самое главное – он не раскрыл источник этой видеозаписи. А их может быть три. Видео мог предоставить Следственный комитет, но это полный бред. До окончания следствия представители ведомства этого делать не будут.

Материалы мог предоставить поселок, но он тоже не будет делиться со всеми этим видео. И третий вариант – его предоставила сама Безбородова, что кажется наиболее вероятным. И естественно, что, отсмотрев это компрометирующее видео, она удалила из него несколько секунд или минут. Безбородова же не принесет материалы, где она избивает ребенка, не станет пилить сук, на котором сидит.

О подлинности медицинских справок

— На программе имели место манипуляции со справками. Наталья же не думала, что передача будет с определенным уклоном и предоставила все необходимые медицинские документы. А справка из травмпункта была не полностью обнародована, ее обрезали.

Кстати, судмедэкспертиза по этому делу уже проходила, но пока у нас еще нет ее результатов.

Таким образом, о чем подумает зритель? Что ситуация неоднозначная, а все справки – левые. Дело возбуждено при странных обстоятельствах. Безбородова не виновна, а ее слова выдернуты из контекста. И ребенка она не трогала.

О пиаре на инциденте

— Но самое курьезное, на мой взгляд, состоит в том, что Безбородова зачем-то рассказала про 15 перенесенных ЭКО, одну почку. Какое это имеет отношение к избиению ребенка? Также она говорит, что ее четырехлетний сын то был вместе с Петей на стройке, то они измазал чужой дом краской. И сразу же после этого Безбородова, видимо, обращаясь к семье Петра, кричит, что за детьми нужно следить. И сама себе противоречит.

Ведь ее четырехлетний сын без присмотра лазает на стройке, мажет краской чужие дома. То есть, она сама не досмотрела за своим ребенком и тут же обвинила Петю, что именно он в этом виноват. Абсурд полный!

И окончательно меня добил рассказ пожилой соседки из разряда: «Кто свидетель?», «Я свидетель. А что случилось?» Насколько я знаю, этот момент не вошел в программу «Прямой эфир», но был упомянут на питерском телевидении.

Эта женщина с серьезным видом рассказала две душещипательные истории. Она отметила, что после случившегося к ней подошел Петя со словами: «Какая интересная история. Как бы это использовать?» Кто поверит в то, что семилетний мальчик подошел к незнакомой женщине и заговорщическим тоном сказал такое. И якобы семилетний Петя сообщил ей, что сейчас устроит пиар-акцию.

Та же самая женщина рассказывает о том, что еще к ней подходила Наталья и также призналась, что хочет пропиариться на этой истории. Получается, что мама Пети разговаривает с незнакомым человеком и несет какую-то пургу.

Я думаю, что это все придумала Безбородова, которая на этой же передаче рассказывала, что вот мы сидим в присутствии полицейских, а Наталья предлагает: «А давайте я возьму матрац, отнесу его назад в магазин и скажу, что это заводской брак». Что за чушь. Во-первых, никто такое предложить не может, поскольку видно, что матрац – б.у. Во-вторых, это полная ахинея. А в-третьих, он стоит около 5 000 рублей.

И все эти истории подленько создавали ощущение неадекватности уважаемой семьи. То есть, первая подлость, а точнее, преступление – это избиение ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. И естественно, что отсмотрел все эти видео. А если бы там не было запечатлено ничего компрометирующего, то о возбуждении уголовного дела не шло бы и речи.

А вторая подлость – это опорочить ребенка и объявить, что под его руководством дети Безбородовой лазают на стройку и портят дома.

Но низость этой передачи меня не удивляет, потому что это часто встречающаяся ситуация. В данном случае меня удручает, что сначала маленького мальчика избили, а потом опозорили на всю страну. Взрослые еще потерпят, а вот поступать так в отношении ребенка – это большая подлость!

Напомним, все началось с того, что Ирина Безбородова, живущая в коттеджном поселке, по соседству с семьей Стаса Пьехи, запретила своим детям дружить с его сыном Петей. Мальчик обиделся и проткнул бассейн Безбородовых карандашом.

Как неоднократно писали в СМИ, Ирина вышла из себя и ударила провинившегося ребенка. В конфликт вмешалась и бабушка Пети (мама бывшей жены Натальи Горчаковой – прим. ред.), которая тоже попала под горячую руку разгневанной Безбородовой.

В итоге сына Стаса Пьехи госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы. Петя уже выписался домой, но как в одном из интервью нашему сайту рассказал сам певец, у него бывают головокружения и головные боли.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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