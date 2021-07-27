Адвокат Стаса Пьехи о сыне певца: «Мальчик чувствует себя не очень хорошо»

Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro также рассказал о провокациях со стороны Ирины Безбородовой.

Жене известного футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирине, напавшей на сына певца Стаса Пьехи, может грозить реальный тюремный срок. Такой поворот предполагается в случае переквалификации статьи по нашумевшему делу. Об этом Teleprogramma.pro сообщил адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин.

По словам известного правозащитника, Ирина Безбородова до сих пор не только не принесла извинения пострадавшему мальчику, его родителям и бабушке, но и устраивает странные провокации. Мы задали адвокату несколько вопросов.

— Уголовное дело возбуждено. Это, на мой взгляд, как раз произошло благодаря тому, что председатель Следственного комитета взял его под свой личный контроль. Была проведена проверка и ряд оперативных мероприятий. Сейчас проходит следствие по этому делу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья – прим. ред.). Наказание по нему предусматривает до четырех месяцев ареста либо штраф.

Но дело может быть переквалифицировано, если будет установлено, что был нанесен вред здоровью средней тяжесть, либо на часть 2 статьи 115 – для этого тоже имеются определенные основания. (То же самое деяние, совершенное из хулиганских побуждений или с применением оружия. Может наказываться либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет – прим. ред.).

— А в каком случае Безбородова может избежать наказания?

— Сложно сказать. Учитывая, что председатель Следственного комитета взял это дело под свой личный контроль, мне кажется, что это будет крайне трудно сделать. Здесь нужно учитывать еще один важный нюанс, что до настоящего момента какая-либо мера пресечения для Безбородовой пока не избиралась. И она может совершенно спокойно продолжать свою жизнедеятельность.

— Как себя чувствуют Петя и его бабушка?

— Петя чувствует себя не очень хорошо по понятным причинам, потому что кроме физического вреда и вреда здоровью он получил и моральный вред. То же самое можно сказать и о бабушке мальчика. Она тоже чувствует себя не очень хорошо.

— Неужели Ирина Безбородова до сих пор не извинилась перед пострадавшими?

— Никто никакие извинения не приносил, и я так понимаю, что приносить не собирается: ни Безбородова, ни ее представители, ни ее родственники. Видимо, это считается нормой. Наоборот, после возбуждения уголовного дела случилось несколько провокаций с той стороны.

Когда Петя был в больнице, а Наталья (Наталья Горчакова — бывшая жена Стаса Пьехи — прим. ред.) вместе с ним, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит свое логическое окончание.

Напомним, все началось с того, что Ирина Безбородова, живущая в коттеджном поселке, по соседству с семьей Стаса Пьехи, запретила своим детям дружить с его сыном Петей. Мальчик обиделся и проткнул бассейн Безбородовых карандашом. Женщина не смогла стерпеть такого оскорбления и накинулась на семилетнего ребенка с кулаками. В конфликт вмешалась и бабушка мальчика (мама бывшей жены Натальи Горчаковой – прим. ред.), которая тоже попала под горячую руку разгневанной Безбородовой.

В итоге сын певца был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и многочисленные травмы. Петя уже выписался домой, но ему еще предстоит оправиться от полученного шока. Кстати, как рассказал в одном из интервью Сергей Жорин, тот самый надувной бассейн, из-за которого был избит ребенок, уже починили.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также: