Стас Пьеха: «Женщина, избившая моего сына, даже не извинилась»

Популярный музыкант рассказал о том, как пережил очень непростое для своей семьи лето.

На прошлой неделе Стас отметил 41-й день рождения. На шумные и долгие празднования у артиста нет времени, ведь забот у него хватает и в пандемию (у певца серьезный медицинский бизнес — наркологическая клиника).

С делами Пьеха справляется успешно, но, увы, в июле случилась неожиданная, громкая и крайне неприятная история — 7-летнего сына музыканта Петю, который живет с мамой в Ленинградской области, ударила соседка. Адвокаты артиста держат ситуацию под контролем, сам он, разумеется, тоже всего себя отдает заботам о ребенке. При этом Стас старается не забывать и о творчестве — например, ко дню рождения приурочил выпуск нового клипа «Без тебя».

«В плане подарков я не романтик»

— Стас, герой песни «Без тебя» тоскует, когда рядом нет любимой женщины. А чего вам не хватает в реальной жизни?

— Сложно ответить. Наверное, душевного спокойствия.

— В клипе снялась очень красивая актриса и модель Ирина Кобзева. Писали, что она ваша девушка. Это правда?

— У нас рабочие отношения, мы не встречаемся, я не смешиваю работу и личную жизнь. И это не первая наша совместная работа с Ириной — весной мы выпустили клип на песню «Гордость». Она действительно красивая героиня, и в ней есть все, что мне нравится в девушках, иначе бы она не снималась в моих работах. Потому что это гармонично и на это хочется смотреть.

— Какой подарок вы сами себе сделали на 41-й день рождения?

— Я так пошутил по этому поводу: единственный подарок на день рождения самому себе — добавил 80 «лошадей» в машину.

— Какие цели у вас на новый год жизни?

— Цель, план — просто пошагово что-то делать, не прокрастинировать, не сидеть сложа руки. Я весь год чем-то занимаюсь. Пишу песни, тексты, занимаюсь спортом, здоровьем, наркологией — пытаюсь развивать это направление. Пора заняться youtube-проектом, который стоит у нас в графике уже несколько месяцев.

— За две недели до вашего дня рождения именинницей была ваша знаменитая бабушка Эдита Пьеха. Что подарили ей на день рождения? Как вы любите баловать близких людей?

— Люблю их собирать и проводить время вместе. Я в плане подарков не романтик — ничего необычного не делаю. За эти два года с большими подарками не клеится: были периоды, когда казалось, что придется уйти из профессии, потому что с деньгами было проблематично. Что подарили Эдите? У нас есть традиция в семье — всегда делаем совместные подарки. Дарили японское массажное кресло, еще был шатер и мебель для праздников на даче. В этот раз ничего оригинального пока не успели придумать — в процессе.

«Расцениваю этот случай как насилие»

— Все мы были в шоке от того, что случилось с вашим сыном: соседка по даче избила вашего 7-летнего Петю из-за обычной шалости ребенка (мальчик проткнул надувной бассейн карандашом, хотя даже не испортил его. — Ред.). Как Петя сейчас себя чувствует? Вспоминает ли мальчик эту ситуацию?

— Мальчик умоляет об одном: «Я больше не могу, отвезите меня куда-нибудь отдыхать!» Сыну реально все надоело: обследования, экспертизы, наблюдение. Ребенок просто хочет проводить время в свое удовольствие. Какие-то последствия остались — головокружения и тошнота с утра. Но тут еще больший психологический ущерб — у ребенка потеря доверия к посторонним взрослым. Я бы расценивал этот случай как насилие.

Но в общем Петя чувствует себя хорошо, находится вместе со своей мамой, проходит реабилитацию, наблюдается у врачей и психологов. Думаю, что женщина, причинившая ему вред, не уйдет от ответственности.

— Попросила ли она прощения у Пети, его мамы и бабушки? Возбуждено ли уголовное дело, кто им занимается?

— Этим делом занимается Следственный комитет РФ. Прощения у нас никто не попросил, более того, нас пытались скомпрометировать — снимали на телефон родных Пети, это было похоже на неадекватные действия. После драки кулаками не машут. Ситуация была зафиксирована, госпожа Безбородова (Ирина Безбородова, та самая соседка. — Ред.) призналась, что избивала Петю и его бабушку.

— Пыталась ли эта женщина или ее представители выйти на связь с вами, с адвокатами, чтобы урегулировать ситуацию?

— Нет, не пыталась. Я бы на ее месте активно пытался это сделать. Меня удивляет, что люди находятся в достаточно бедственном положении: очень прозрачная ситуация, общественность на стороне ребенка, при этом они не предпринимают никаких действий и не признают своей вины. Более того, они устраивают информационные вбросы. Во всем разберутся следователи, так как возбуждено уголовное дело.

— Не хотите перевезти Петю и его маму из Санкт-Петербурга поближе к вам, в Москву, и подальше от таких опасных соседей?

— Этот инцидент произошел в доме отдыха — в коттеджном поселке. Петя, его мама Наталья и бабушка живут в городе Пушкин под Петербургом. Это прекрасное место, одно из лучших с точки зрения красоты и уюта. Им нет никакого резона куда-то переезжать. Я, со своей стороны, стараюсь улучшить их условия жизни там.

— Вы нам рассказывали, что общаетесь с сыном по видеосвязи. О чем разговариваете с Петей? Что ему интересно?

— Когда мы общаемся по видеосвязи, Петя показывает мне игрушки, рисунки, рассказывает про каких-то Тоботов (герои одноименного мультипликационного сериала. — Ред.). Сейчас сын занимается подготовкой к школе — языки, арифметика, рисование, осваивает музыкальные азы. Самое главное — из семейного формата перейти в формат общения с коллективом. Мне это очень тяжело давалось, когда я был маленьким. А если с коллективом все получится, я думаю, что и учиться он будет хорошо. Не хочется сыну что-то навязывать, к примеру, необходимость в будущем выбрать музыку.

— Петя пойдет в школу через год, когда ему будет уже 8 лет. Это связано с его подготовкой? Или вы пока не выбрали школу?

— Да, это связано и с подготовкой, и с поиском школы — пока мы не нашли то, что хотелось бы. Ребенок будет учиться в Ленинградской области, в Пушкине, там, где комфортно и хорошо Пете и его родным — маме и бабушке.

«Пока не прививался — еще есть антитела»

— В ноябре и декабре у вас концерты в Москве, также в декабре выступления в БКЗ в Питере. Хочется, чтобы к этому времени зрители находились в зале без масок, но верится в это с трудом. В чем основные сложности работы в новых условиях?

— Главная сложность в том, что невозможно проводить сольные концерты, как раньше, потому что нельзя заполнять зал. Львиную долю работы у нас составляла именно концертная деятельность, и сейчас мы этим не можем заниматься, выступаем в основном на частных мероприятиях. Да, работы стало значительно меньше, но я не жалуюсь, главное, что она есть.

— Вы переболели ковидом, как восстанавливаетесь? У вас есть еще антитела, не прививались?

— Пока не прививался, какие-то антитела еще есть. Восстанавливаюсь, принимаю БАДы, занимаюсь спортом. Уже вернулась выносливость, меньше болят суставы.

— У вас достаточно известная реабилитационная клиника. Вы можете приехать в свою клинику и, например, анализы сдать или ЭКГ сделать? Есть такой миф, что если звезды открывают свой бизнес-проект, то там много коллег бывает. Или ваши услуги доступны не только обеспеченным людям?

— Планирую поехать в свою клинику в ближайшее время — у меня по расписанию раз в три месяца капельницы для поддержания организма. Какое-то количество известных людей посещали мою клинику. Но не так много у меня коллег, которые нуждаются в подобном лечении, — мы занимаемся наркологией и психиатрией, а не социальной психологией или нейропсихологией. Моя клиника в средней ценовой плоскости. Сейчас открывается дешевый реабилитационный сегмент. Я понимаю, что наркология — это не пластическая хирургия, не стоматология, сюда чаще обращаются люди в бедственном положении.

— Насколько тщательно вы следите за своим здоровьем? Говорят, что мужчины после сорока лет становятся внимательными к состоянию организма. Вы изменились в этом плане?

— В силу того, что я человек тревожный, я всегда за своим здоровьем следил. Делаю чекапы, проверяю сосуды и поддерживаю иммунитет — у меня есть показатели после инфаркта. Сейчас я стараюсь каким-то экологичным способом это выравнивать: больше спать, испытывать меньше эмоционального возбуждения, стараюсь создать спокойную атмосферу. Но если не получается, то я себя за это не ругаю.

Личное дело:

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде. Окончил эстрадно-джазовое отделение Музыкального училища им. Гнесиных. В 2004 году вошел в тройку победителей телепроекта «Фабрика звезд-4». Выпустил три студийных альбома, два сборника стихов. Владелец сети наркологических клиник. Не женат, воспитывает 7-летнего сына Петра, родившегося в браке с моделью Натальей Горчаковой.

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