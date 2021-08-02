Стас Пьеха о состоянии сына: «С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли»

Певец также поговорил с Teleprogramma.pro о том, какое наказание считает правильным для Ирины Безбородовой и как поступит, если она извинится.

Недавно в СМИ появилась информация, что жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина намерена привлечь семилетнего сына Стаса Пьехи Петю к уголовной ответственности за порчу надувного бассейна. Притом, что, по словам адвоката Сергея Жорина, бассейн уже починили. Как ранее говорил правозащитник, заявление она уже отнесла в полицию.

Меж тем семилетний Петя, против которого выступает женщина, до сих пор проходит курс реабилитации после недавнего инцидента.

О состоянии мальчика и о том, какое наказание могло бы быть приемлемым для Ирины Безбородовой, Teleprogramma.pro рассказал Стас Пьеха.

«У Пети бывают головные боли»

— Как сейчас чувствуют себя Петя и его бабушка?

— Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Больше я ничего особо не знаю, нахожусь на гастролях в Турции. Петр сейчас с мамой Натальей. У бабушки болела шея – я видел только выписку из травмпункта. Но я не специалист. Конкретно ответить, что там, я не могу.

— Прошло уже немало времени с инцидента. Что бы сейчас сказали Ирине Безбородовой?

— Я вообще не хочу ничего ей говорить. Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого.

— А если она принесет публичные извинения, это что-то может изменить в ситуации?

— Да, если она принесет публичные извинения, искренне признает свою вину, мы начнем общаться, то ей, наверное, будет попроще.

— Дело взял под контроль Следственный комитет. На какой оно сейчас стадии?

— На хорошей стадии.

«Я хочу, чтобы госпожа Безбородова понесла наказание, предусмотренное законом»

— Какого наказания вы бы все-таки хотели для Ирины Безбородовой?

— Я хочу, чтобы госпожа Безбородова понесла наказание, которое предусмотрено законом, чтобы не было смягчения из-за того, что ее супруг – уважаемый человек. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так произойдет и в данном случае. Я не буду раскрывать всех планов, тут идет речь и об уголовной, и об административной ответственности.

— Петя сейчас находится дома? Понадобилась ли ему дополнительная реабилитация после произошедшего?

— Да, Петя сейчас дома, под присмотром. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую.

Его мама Наталья тоже сейчас проходит реабилитацию у психолога, есть определенные диагнозы, все зафиксировано на бумагах.

Напомним, все началось с того, что Ирина Безбородова, живущая в коттеджном поселке, по соседству с семьей Стаса Пьехи, запретила своим детям дружить с его сыном Петей. Обидевшись, мальчик проткнул надувной бассейн Безбородовых карандашом.

Женщина, решившая проучить Петю, накинулась на семилетнего ребенка с кулаками. За внука вступилась бабушка (мама бывшей жены Натальи Горчаковой – прим. ред.), которая тоже попала под горячую руку разгневанной Безбородовой.

В итоге Петю госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и многочисленные травмы. Петя уже выписался домой, но ему еще предстоит оправиться от полученного шока.

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