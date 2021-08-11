«Функционирую, согласно возрасту»: Иван Краско рассказал, как развивается роман с его избранницей Натальей Смыковой

Сейчас актер Иван Краско проводит отпуск на даче и готовится к старту нового театрального сезона.

Иван Краско рассказал, как развивается роман с его избранницей Натальей Смыковой. О новой возлюбленной актера стало известно в мае 2021 года. Тогда 90-летний актер вдруг снова надумал жениться. Но на этот раз не на молодой девушке, как это было в начале года, когда 29-летняя Юлия Кичемасова якобы родила от Краско дочь, а на взрослой состоятельной женщине.

Тем более история с Кичемасовой закончилась скандалом – ДНК-тест, что провели на одном из федеральных каналов, подтвердил, что Краско не может быть отцом девочки. Так что сердце Ивана Ивановича снова было свободно.

И хотя он обещал, что будет хранить верность своей третьей жене Наталье Вяль, которая выходила его от коронавируса, но, видно горячее сердце снова взяло верх.

От бурного романа со Смыковой

Новостей о романе Краско со Смыковой не так много. Они знакомы уже несколько лет. Наталья – женщина в возрасте со стабильным доходом и большой любовью к искусству. Иван Краско – ее любимый актер, она не пропускала ни одного спектакля кумира и как-то набралась храбрости подойти познакомиться.

Обаятельный Краско не только ответил на эту просьбу, но и с удовольствием продолжил дружеское общение. Наталья летала по миру и ото всюду везла ему подарки, старалась порадовать и поддержать в трудные минуты. И вот теперь имеет все шансы стать пятой женой Ивана Краско.

«Иван Иванович — интересный мужчина. Не сильно ему везло в семейной жизни в последнее время, он заслуживает большего. Да и я тоже… Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь», — призналась в одном из интервью Наталья Смыкова.

До спокойно жизни на даче

Это было весной. С того времени прошло почти три месяца, а долгожданной свадьбы так и не случилось. Продолжается ли сегодня роман пары? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к Ивану Краско.

«Так, были такие новости. Наверное, продолжается. Телевидение еще не проснулось», — туманно ответил актер и предпочел сменить тему. «Я сейчас в отпуске, отдыхаю на даче. После коронавируса восстановился полностью, нормально функционирую, согласно возрасту. Недавно сезон закрыл».

Осенью он готовится снова выйти на сцену. 10 сентября театр имени Комиссаржевской открывает новый сезон.

«И я в первом же спектакле участвую. Всех приглашаю».

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