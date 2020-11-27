«Самое страшное – это одышка»: 90-летний Иван Краско с трудом восстанавливается после коронавируса

Один из самых пожилых артистов России Иван Краско до сих пор не может полностью выздороветь от коронавируса. Хоть тесты и показывают отрицательные результаты, актер признается, что последствия заболевания дают о себе знать.

Иван Иванович говорит, что ему стало трудно передвигаться даже по комнате, появились проблемы с дыханием и с пищеварительной системой. Разумеется, пока не идет и речи о возвращении народного артиста России на театральную сцену.

«Самое страшное — это одышка. Даже один пролет по лестнице трудно подняться. Худо», — поделился Иван Краско.

Не исключено, что в ближайшее время актер отправится в санаторий, где он сможет пройти курс реабилитации после перенесенного коронавируса. Правда, стоимость пребывания в лечебном учреждении – сто тысяч рублей за двадцать один день – для 90-летнего Краско неподъемная.

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Друзья Иван Ивановича, которые и планируют организовать ему санаторное лечение, уже заявили, что о деньгах он может не переживать. Все расходы они возьмут на себя, сообщает издание «КП»-Петербург».

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