Звездные истории Иван Краско о жене Наталье Вяль: «Живем на дружественной ноте»
Звездные истории

Иван Краско о жене Наталье Вяль: «Живем на дружественной ноте»

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

23 сентября отмечает свой день рождения народный артист Российской Федерации Иван Краско.

Мы спросили – как актер собирается праздновать эту дату? А праздновать есть что, ведь ему исполняется ни много ни мало — 89 лет!

Полуденный выстрел из пушки – дань традиции

Иван Краско. Кадр из фильма «Кремень», 2012 г.
Иван Краско. Кадр из фильма «Кремень», 2012 г.

«В субботу на бастионе Петропавловской крепости планирую произвести полуденный выстрел в морской форме. Рядом, конечно, будут друзья и коллеги-артисты, — рассказал Иван Иванович и добавил: — А 23 числа мы идем на футбольный турнир «Кубок Кирилла Лаврова», на Малую арену стадиона Петровский, там будут играть все театры Санкт-Петербурга. Праздновать день рождения будем, скорее всего, в Доме актера».

Напомним: полуденный выстрел – это давняя традиция, которая существует в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах. Когда-то пушка Петропавловской крепости возвещала начало и окончание работ. Затем выстрел стал сигналом критического подъема уровня воды в Неве.

В настоящее время пушка Петропавловской крепости дает выстрелы в связи с какими-нибудь необычными событиями, время от времени право произвести залп предоставляется почетным гражданам или гостям города на Неве.

Кстати

Иван Краско. Кадр из фильма «Сержант милиции», 1974 г.
Иван Краско. Кадр из фильма «Сержант милиции», 1974 г.

Морская форма и традиция полуденного пушечного выстрела – это дань молодости Ивана Краско, ведь по своей первой специальности он – офицер-артиллерист. Еще в 1953 году он с отличием окончил Ленинградское военно-морское училище.

В те годы Иван был полон стремления сделать блестящую военную карьеру. Он дослужился до командира корабля, но вскоре флотилия подверглась сокращению, и молодому лейтенанту пришлось повесить свой мундир в шкаф. Однако военная выправка очень пригодилась Краско в мирной актерской профессии – каких только персонажей в форме ему не довелось играть, от моряков и военных до милиционеров!

Отношения с женой – «На дружественной ноте»

Иван Краско и Наталья Вяль в 2010 году. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ
Иван Краско и Наталья Вяль в 2010 году. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Мы спросили, как сейчас складываются отношения Ивана Краско с его третьей женой – Натальей Вяль. Актер коротко ответил:

«На дружественной ноте».

Напомним, Наталья Вяль стала третьей женой Ивана Краско. Его первый брак продлился всего 4 года, в это время родилась старшая дочь актера – Галина. Второй супругой Ивана Ивановича стала Кира Петрова, учительница. Они были вместе 40 лет, Кира подарила мужу сына Андрея и дочь Юлию. В 1996 году Андрей Краско, неожиданно для всех, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Он ушел на пике своей популярности, во время съемок сериала «Ликвидация», а через год за ним следом ушла и его мама. Иван Краско стал вдовцом.

Иван Краско. Кадр из сериала «Марш Турецкого-4», 2007 г.
Иван Краско. Кадр из сериала «Марш Турецкого-4», 2007 г.

Третий брак известного актера удивил всех, кто его знал: Наталья Вяль оказалась моложе Ивана Ивановича на 50 лет. В этом браке родились двое сыновей – Иван и Федор. Супруги прожили вместе 10 лет, а в 2011-м расстались. Ушел Иван Краско красиво – оставив жене и сыновьям квартиру.

А спустя еще 4 года немолодой актер в очередной раз поразил публику, женившись на совсем юной студентке театрального вуза, — Наталье Шевель тогда едва исполнилось 24 года, так что разница в возрасте супругов составила 60 лет!

Иван Краско и Наталья Шевель в 2017 году. Фото: Олег Золото/КП
Иван Краско и Наталья Шевель в 2017 году. Фото: Олег Золото/КП

Казалось, в этом браке все идеально, — на совместных фото они трогательно держались за руки, сам Краско в интервью признавался, что приносит по утрам жене кофе в постель… Но прошло всего 3 года, и они расстались. Причиной развода, как говорили, стала измена молодой супруги.

И вот теперь Иван Иванович – вновь вместе с третьей женой, Натальей Вяль, и сыновьями Иваном и Федором. Что ж, мальчикам в подростковом возрасте очень нужен отец, и, надо полагать, мужское воспитание сделает свое дело.

«Тяжело финансово»

Иван Краско. Кадр из фильма «Приходи свободным», 1984 г.
Иван Краско. Кадр из фильма «Приходи свободным», 1984 г.

Как известно, актерская пенсия достаточно невелика. Как живется сегодня Ивану Краско – актеру, сыгравшему огромное количество ролей и продолжающему работать и сегодня, в своем более чем почтенном возрасте?

«Тридцать тысяч пенсия у меня как у народного артиста, — признался Иван Иванович. – Тяжело финансово, не очень хорошо. Конечно, помогают какие-то проекты телевизионные, выручают очень».

Мы спросили, насколько плотно занят сегодня Краско в театре, и получили ответ:

«Занят в нескольких спектаклях – «Утоли мои печали», «Костюмер», «Доходное место», из самых «свежих» можно отметить спектакль «Я вернулся в мой город». В принципе, немало».

Мы поздравляем любимого артиста – Ивана Краско — с днем рождения и желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!

От имени Ивана Краско отвечал директор артиста – Вячеслав Смородинов.

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Иван Краско о жене Наталье Вяль: «Живем на дружественной ноте»
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