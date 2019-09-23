Иван Краско о жене Наталье Вяль: «Живем на дружественной ноте»

23 сентября отмечает свой день рождения народный артист Российской Федерации Иван Краско.

Мы спросили – как актер собирается праздновать эту дату? А праздновать есть что, ведь ему исполняется ни много ни мало — 89 лет!

Полуденный выстрел из пушки – дань традиции

«В субботу на бастионе Петропавловской крепости планирую произвести полуденный выстрел в морской форме. Рядом, конечно, будут друзья и коллеги-артисты, — рассказал Иван Иванович и добавил: — А 23 числа мы идем на футбольный турнир «Кубок Кирилла Лаврова», на Малую арену стадиона Петровский, там будут играть все театры Санкт-Петербурга. Праздновать день рождения будем, скорее всего, в Доме актера».

Напомним: полуденный выстрел – это давняя традиция, которая существует в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах. Когда-то пушка Петропавловской крепости возвещала начало и окончание работ. Затем выстрел стал сигналом критического подъема уровня воды в Неве.

В настоящее время пушка Петропавловской крепости дает выстрелы в связи с какими-нибудь необычными событиями, время от времени право произвести залп предоставляется почетным гражданам или гостям города на Неве.

Кстати

Морская форма и традиция полуденного пушечного выстрела – это дань молодости Ивана Краско, ведь по своей первой специальности он – офицер-артиллерист. Еще в 1953 году он с отличием окончил Ленинградское военно-морское училище.

В те годы Иван был полон стремления сделать блестящую военную карьеру. Он дослужился до командира корабля, но вскоре флотилия подверглась сокращению, и молодому лейтенанту пришлось повесить свой мундир в шкаф. Однако военная выправка очень пригодилась Краско в мирной актерской профессии – каких только персонажей в форме ему не довелось играть, от моряков и военных до милиционеров!

Отношения с женой – «На дружественной ноте»

Мы спросили, как сейчас складываются отношения Ивана Краско с его третьей женой – Натальей Вяль. Актер коротко ответил:

«На дружественной ноте».

Напомним, Наталья Вяль стала третьей женой Ивана Краско. Его первый брак продлился всего 4 года, в это время родилась старшая дочь актера – Галина. Второй супругой Ивана Ивановича стала Кира Петрова, учительница. Они были вместе 40 лет, Кира подарила мужу сына Андрея и дочь Юлию. В 1996 году Андрей Краско, неожиданно для всех, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Он ушел на пике своей популярности, во время съемок сериала «Ликвидация», а через год за ним следом ушла и его мама. Иван Краско стал вдовцом.

Третий брак известного актера удивил всех, кто его знал: Наталья Вяль оказалась моложе Ивана Ивановича на 50 лет. В этом браке родились двое сыновей – Иван и Федор. Супруги прожили вместе 10 лет, а в 2011-м расстались. Ушел Иван Краско красиво – оставив жене и сыновьям квартиру.

А спустя еще 4 года немолодой актер в очередной раз поразил публику, женившись на совсем юной студентке театрального вуза, — Наталье Шевель тогда едва исполнилось 24 года, так что разница в возрасте супругов составила 60 лет!

Казалось, в этом браке все идеально, — на совместных фото они трогательно держались за руки, сам Краско в интервью признавался, что приносит по утрам жене кофе в постель… Но прошло всего 3 года, и они расстались. Причиной развода, как говорили, стала измена молодой супруги.

И вот теперь Иван Иванович – вновь вместе с третьей женой, Натальей Вяль, и сыновьями Иваном и Федором. Что ж, мальчикам в подростковом возрасте очень нужен отец, и, надо полагать, мужское воспитание сделает свое дело.

«Тяжело финансово»

Как известно, актерская пенсия достаточно невелика. Как живется сегодня Ивану Краско – актеру, сыгравшему огромное количество ролей и продолжающему работать и сегодня, в своем более чем почтенном возрасте?

«Тридцать тысяч пенсия у меня как у народного артиста, — признался Иван Иванович. – Тяжело финансово, не очень хорошо. Конечно, помогают какие-то проекты телевизионные, выручают очень».

Мы спросили, насколько плотно занят сегодня Краско в театре, и получили ответ:

«Занят в нескольких спектаклях – «Утоли мои печали», «Костюмер», «Доходное место», из самых «свежих» можно отметить спектакль «Я вернулся в мой город». В принципе, немало».

Мы поздравляем любимого артиста – Ивана Краско — с днем рождения и желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!

От имени Ивана Краско отвечал директор артиста – Вячеслав Смородинов.