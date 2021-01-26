«Мне запрещено говорить»: Иван Краско отказался принимать поздравления с рождением дочери

90-летний актер стал отцом в шестой раз.

Народный артист России Иван Краско стал отцом в шестой раз! Прочитав эту новость, ловишь себя на мысли – не может быть!? Может, еще как. Дочку якобы актеру родила новая (!) возлюбленная, 29-летняя Юлия Кичемасова.

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Teleprogramma.pro позвонила Ивану Ивановичу, чтобы поздравить с наследницей, но актер наотрез отказался говорить на данную тему.

«Смотрите программу, там все разъясняется. Мне запрещено слово об этом говорить», — торопливо проговорил Краско.

На вопрос поздравлять или нет, актер отвечать не стал и предпочел отключить телефон.

Кто такая Юлия Кичемасова

Девушка родилась в Орске. После перебралась в Санкт-Петербург, где и встретила мужчину своей мечты – Ивана Краско. Он в то время был женат на Наталье Шевель (моложе его на 60 лет), но не стал отказывать поклоннице в общении.

Юлия трудилась массажисткой и не пропускала ни одного спектакля с участием Краско.

«Я несколько месяцев приходила на спектакли Ивана Ивановича, мы общались, а потом стали встречаться», – сказывала Юлия в 2018 году.

Брак актера и Натальи Шевель начал трещать по швам, и вскоре молодая жена сбежала, а разлучница в очередной раз на всю страну заявила о своей любви и даже желании родить Краско ребенка. Шевель не смогла, а она готова.

Слова оказались пророческими. Спустя два года девушка добилась своей цели. Теперь она не только молодая мать, но и невеста. Иван Краско обещает отвести любимую под венец.

Только факты

Даша смотрит на мир маленькими глазками-бусинками. Тихонько лежит в кроватке и даже не догадывается, что всколыхнула всю страну. Теперь ее не обсуждает только ленивый.

Как мог 90-летний мужчина смог стать отцом? Этот вопрос один из самых популярных. Отвечаем – Иван Краско много лет назад задумался о будущем и словно предугадал: тихая старость в окружении внуков и правнуков точно не про него. Сил и задора хватит своих детей в 90 лет воспитывать. Отправился в клинику и заморозил биоматериал, а когда пришел час-иск, пробирку вытащили из камеры хранения и путем хитрых манипуляций, помогли Юлии забеременеть.

4 декабря 2020 года она родила девочку. Друзья и поклонники артиста в шоке, но он сам только отшучивается:

«Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может».

Теперь супруги погружены в заботы о Дашеньке. Ребенок отнимает много времени и сил, но этим многодетного отца Ивана Краско не удивить.

А как же Наталья Вяль?

Личная жизнь актера бурлит почти век. Он успел пройти четыре брака, если Юлия Кичемасова все же доведет Краско до венца, то этот союз будет юбилейный — пятый.

Первой женой актера стала Екатерина Иванова, она подарила молодому актеру дочку Галину. Но вскоре брак распался и Краско ушел к Кире Петровой. Это был самый долгий союз и, возможно, супруги дожили вместе до глубокой старости, но их разлучила смерть. Женщина скончалась в 1997 году. В этом браке родились сын Андрей и дочь Юлия.

В сложный жизненный период на пути Краско встретилась художница по костюмам Наталья Вяль. С ней актер заключил третий брак, в котором родились сыновья Иван и Федор. От Вяль Иван Иванович ушел к молодой Натальей Шевель, отношения с которой сопровождались дрязгами и скандалами. В итоге девушка оставила возрастного мужа и уехала, а Иван Иванович вернулся к третьей жене и даже обещал снова на ней жениться.

В ноябре 2020 года он подхватил коронавирус и рассказывал СМИ, что решил лечиться дома, тем более Наталья и сыновья за ним хорошо ухаживают. К декабрю родные поставили актера на ноги, а в январе он решил начать новую жизнь…

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