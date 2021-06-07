Без титула и шанса на престол: в каком случае дочь Меган Маркл может стать королевой Великобритании

В семействе Меган Маркл и принца Гарри произошло пополнение. Супруги во второй раз стали родителями, теперь они воспитывают не только маленького Арчи, но и его сестренку.

Девочка появилась на свет 6 июня в 11:40 утра в больнице Санта-Барбара Коттедж в Санта-Барбаре, Калифорния.

Пока Меган Маркл была в положении, источники упрямо распространяли слухи, что она выберет домашние роды. Загородный особняк пары в Монтесито располагал к этому, но актриса не стала рисковать и предпочла обратиться в больницу.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор

Новорожденная получила двойное имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. И это неспроста: Диана – погибшая принцесса, мать принца Гарри и принца Уильяма. Она попала в автокатастрофу задолго до рождения крохи.

Лилибет – домашнее имя Елизаветы II. Естественно, никому из ныне живущих родственников не разрешено обращаться к королеве столь фамильярно. Встречаясь с бабушкой, Гарри и Уильям обращаются к ней исключительно Ваше Величество.

Лилибет — из детства, так сама Елизавета называла себя, пока жила с родителями. Этим именем подписывалась под посланиями, отправляемыми своему возлюбленному – принцу Филиппу. Этим же именем подписала прощальную записку, оставленную на могиле горячо любимого мужа.

Принц Филипп не дожил до рождения внучки чуть меньше двух месяцев. Он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Маленькая Лилибет стала 11-й правнучкой Ее Величества и покойного принца. Кстати, сама Маркл была уверена, что родит дочку именно 9 июня, в день рождения Филиппа.

«Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости», — сообщается о реакции королевы на пополнение в семье.

Соперничество продолжается

Отношения Меган Маркл с венценосными родственниками мужа не сложились с первого дня. Актриса упрямо пыталась доказать, что она подходящая кандидатура для Гарри, но двор лишь снисходительно кивал головой.

В Сети не раз подчеркивали, что Меган старается копировать образы принцессы Дианы. Но сделать это лучше, чем Кейт Миддлтон, ей не удавалось. Она пыталась подружиться с Ее Величеством, но и тут подвел буйный темперамент американки.

Рождение Лилибет Дианы вряд ли исправит ситуацию. Даже такой радостный повод дал пищу для новых домыслов.

«Мы все в восторге от радостной новости о прибытии малышки Лили. Поздравляю Гарри, Меган и Арчи», — скромно отреагировали в соцсетях Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Пользователи тут же отметили, что Меган и Гарри повторили за Уильямом и Кейт в вопросе выбора имени.

Дочка пары носит имя Шарлота Елизавета Диана – девочку нарекли в честь знаменитых бабушек и она стала четвертой в очереди на престол.

Новорожденная в этой очереди восьмая, но, как и малыш Арчи, которому весной исполнилось 2 года, вряд ли сможет претендовать на королевский титул.

Герцогиня или свободная гражданка Америки?

Выйдя замуж за принца Гарри, Меган Маркл получила титул герцогини Сассекской. Но это вовсе не значит, что крошка сможет щеголять громким именем. И дело даже не в опальной актрисе. Судьба Лилибет была предрешено более века назад.

В далеком 1917 году король Британии Георг V решил, что только внуки действующего правителя имеют право носить титулы принцев и принцесс. Пока на троне Елизавета II, это право имеется у ее внуков — Уильяма, Гарри, Евгения и Беатрис.

Спустя много лет после этого указа Елизавета II, известная своей приверженностью к традициям, сделала исключение для детей Уильяма и Кейт – первым титул принца был дарован Джорджу, а после принцессе Шарлотте и принцу Луи.

На детей Гарри привилегия не распространяется. Но в законе есть лазейка: если на престол после Елизаветы II взойдет ее прямой наследник принц Уэльский Чарльз, то дети Меган и Гарри автоматически становятся внуками правителя и могут носить высокие титулы.

Кстати, дедушка тоже отреагировал на появление наследницы в соцсетях. Для принца Чарльза маленькая Лилибет стала пятой внучкой.

«Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы. Желаю им всем всего хорошего в это время», — отметил принц Чарльз.

В британском королевстве не все спокойно

Но, несмотря на правила престолонаследия, куда больше шансов занять высокий пост у дяди Лилибет — принца Уильяма. Именно его британцы хотят видеть своим королем, а Кейт Миддлтон давно стала народной любимицей, воскрешая в памяти жителей образ Дианы.

В таком случае у Арчи и Лилибет Дианы не будет никаких шансов занять трон, а заодно и получить громкие титулы.

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