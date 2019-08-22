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Героиня Vogue от Маркл обвинила Англию в расизме и получила ответ

Актриса Джамила Джамиль вмешалась в скандал с джетом Сассексов заявив, что летать обычными рейсами им небезопасно.

Героиня Vogue от Маркл обвинила Англию в расизме и получила ответ
Подруга защитила Маркл от нападок "зеленых" и поплатилась за это. Фото: Global Look Press

Шумиха вокруг частного джета Меган Маркл и принца Гарри все никак не утихнет. На защиту Сассексов встала актриса Джамила Джамиль — одна из 15 женщин, которых герцогиня выбрала в качестве героинь Vogue.

Она заявила, что Англия ненавидит Меган только «потому, что она черная».

«Уф! Уважаемая Англия и британская пресса, так и скажите, что ненавидите ее за то, что она черная, а его за то, что женился на черной женщине и покончим с этим, черт возьми. Ваш троллинг настолько очевиден. Вы растеряли всю свою твердость. На дворе 2019. Пора повзрослеть», — написала она.

Британский телеведущий Пирс Морган возмутился предположением, что все жители Британии — расисты. «Вы обвиняете 55 миллионов людей в Англии в том, что они озлобленные расисты. Я предлагаю повзрослеть вам, госпожа Джамиль, низкосортное ничтожество, играющее на публику», — отрезал он.

Ранее актриса также получила от мэтра ТВ на орехи, когда заявила, что Меган и Гарри летать обычными рейсами небезопасно, так как на их жизнь может быть совершено покушение или же предпринята попытка киднеппинга.

«Даже по вашим меркам это уморительно глупо. Сассексы — эко-воины — летали британскими авиалиниями в Ниццу в прошлом году, никто не умер, если помните», — цитирует Моргана The Sun.

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Героиня Vogue от Маркл обвинила Англию в расизме и получила ответ
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