Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. На момент смерти ему было 99 лет. Через два месяца он должен был праздновать юбилей. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

В сообщении, которое распространила пресс-служба Букингемского дворца говорится, что Королева с глубокой скорбью сообщает о смерти любимого мужа, его Королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Напомним, что принц Филипп появился на свет в 1921 году в Греции в Керкире. Он внук короля Греции Георга I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Мать Филиппа принцесса Алиса — из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александры Федоровны и троюродная сестра Николая II.

Добавим, что чуть больше двух лет назад принц Филипп попал в ДТП. Его автомобиль в результате столкновения с другой машиной перевернулся. Два человека из другой машины получили травмы. Через несколько дней Герцог Эдинбургский принес официальные извинения за аварию.

Кстати, на королеве Елизавете II принц Филипп женился в 1947 году. Торжество прошло в Вестминстерском аббатстве.

Смотрите также: