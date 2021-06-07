«Мы все рады»: монархи поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочку назвали в честь прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Она родилась еще 4 июня, но официально пара объявила об этом лишь накануне. Малышку с мамой уже выписали домой. Теперь они принимают поздравления и от королевской семьи в том числе.
«Мы все рады новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Меган, Гарри и Арчи», — написали герцоги Кембриджские в своем Instagram.
Присоединились к поздравлениям принц Чарльз и Камилла.
«Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением Лилибет Дианы», — гласит сообщение.
Добавим, ранее сообщалось, что Меган может родить в день рождения принца Филиппа — 10 июня. Среди возможных имен рассматривалось также Филиппа. Но герцоги Сассекские остановились на Лили. Именно так в детстве звали Елизавету II.