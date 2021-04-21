Макияж, пластика, одежда, обувь: что королевский протокол запрещает делать Елизавете II

95 лет Ее Величество следует четким правилам: не сидит, закинув ногу на ногу, не разрешает никому дотрагиваться до себя и требует, чтобы даже дети обращались к ней в соответствии с титулом.

21 апреля царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II празднует свой 95-летний юбилей.

Знаменательную дату омрачила смерть мужа Ее Величества – принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив до юбилея супруги всего 12 дней. Ему было 99 лет.

В связи со смертью принца, традиции празднования дня рождения монарха, пересмотрели. С XVIII века в честь знаменательной даты королевских особ звучит оружейный залп. Исключение было сделано в прошлом году, причиной стал коронавирус. Королева отменила салют в знак траура по скончавшимся от коронавируса британцам.

В этом году салюта тоже не будет, так как Ее Величество находится в трауре.

Teleprogramma.pro покопалась в архивах и вспомнила, какой была Елизавета II в молодости и как она менялась.

Этот кадр был сделан в последний год войны, на календаре 1945-й и через восемь лет Елизавета II взойдет на престол.

Это право она получила благодаря своему дяде Дэвиду, который отрекся от престола. Он был старшим сыном короля Георга V и стал королем под именем Эдуарда VIII. Но во главе великой державы стоял не долго, так как предпочел личное счастье и женился на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Дэвид отрекся от престола, а корона перешла к отцу Елизаветы II, а после — к ней.

Но до этого в жизни Ее Величества произошло еще одно важное событие — она вышла замуж за принц Филипп Маунтбеттена, герцога Эдинбургского.

Филипп хоть и являлся особой королевских кровей — он племянник короля Греции Константина I, но всех почестей лишился в раннем детстве, когда свергли с престола его дядю. В итоге маленький Филипп оказался в Англии.

Вряд ли он мог полагать, что здесь его ждет столь блестящая партия. Но в 1939 году будущая королева вместе с отцом отправится с визитом в Дартмут, где расположен Королевский военно-морской колледж. Там она встретит старого знакомого, который успел измениться до неузнаваемости. Так зародиться любовь, длиной в 74 года. В 1947 году 21-летняя Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, которому на тот момент было 26 лет. А буквально за день до свадьбы ему был пожалован титул герцога Эдинбургского.

Помимо этого, Филиппу пришлось отказаться от своих символических регалий, а также сменить веру, перейдя из православия в англиканство.

Ровно через год после свадьбы на свет появился первенец и наследник престола – принц Чарльз. А в 1950 году — принцесса Анна. Всего же у Елизаветы и Филиппа четверо детей.

Ради жены принц Филипп оставил военную службу и помогал ей справляться со своими обязанностями. Особенно актуально это стало в 1951 году, когда здоровье ее отца ухудшилось и Елизавета стала заменять его на официальных мероприятиях.

1952 года принцесса Елизавета и Филипп отправились с визитом по странам Содружества. Рабочая поездка была прервана новостью о смерти короля и наследница престола спешно вернулась на родину.

В эту поездку Елизавета не взяла с собой черный наряд, который обязательно должен быть на случай наступления траура. По возвращении на родину она ждала в самолете, пока ей принесут траурное платье.

Вскоре 25-летеняя Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. К лету 1953 года все было готово к коронации Елизаветы. На одну из последних репетиций она выбрала наряд в стиле New Look — элегантный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году.

2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II.

«Длина юбки так же регламентируется и должна доходить до колена или быть чуть выше. Во избежание неловких ситуаций в подол нарядов Ее Величества вшивают утяжелители, чтобы никакой ветер не смог его поднять», — поясняет стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Несмотря на каждодневные заботы, вступившей на престол королевы, она находила время на семью.

Долгие годы после свадьбы британские таблоиды пытались уличить принца Филиппа в измене. Ему приписывали романы с актрисами, двоюродной сестрой королевы и даже внебрачных детей, но ни одного доказательства предъявлено не было. Ее Величество смогла с достоинством преодолеть и эту ситуацию.

«Мы все говорим: королева властвует, но не правит. Правит, хотя нам это и не заметно. И ключ в сохранении укладов, которые были много-много лет назад. Британский двор трепетно хранит традиции и в этом корни того, что британская империя сохранила свою мощностью», — полагает Татьяна Николаева, консультант по этикету.

Вполне возможно, что именно эта приверженность традициям во многом объясняет стабильность монархии. А таких традиций у Елизаветы II великое множество.

Например, придворным протоколом запрещено прикасаться к королеве. Исключение было сделано для Мишель Обамы в 2009 году. Во время официального визита она не справилась с эмоциями и обняла королеву.

А еще Ее Величество подписывает один из приказов вязальной спицей. Именно так когда-то этот документ был подписан ее бабушкой, с тех пор Елизавета II чтит традиции.

В 2015 году королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на троне – 63 года и 217 дней. До этого старейшим монархом Великобритании была ее прапрабабушка королева Виктория. Теперь к этому сроку можно прибавить еще пять лет. И все эти годы ее день начинается в 7 часов утра. Ровно в 7.30 королеве приносят завтрак. В 10.00 Елизавета II приступает к своим обязанностям и заканчивает работу около 23.00.

Даже если рабочие вопросы решаются с членами семьи, то они обязаны обращаться к королеве «Ваше величество». Даже родной сын Чарльз должен соблюсти эту формальность, прежде чем назвать королеву неформальным словом «мама».

А если королева позвала кого-то из семьи разделить трапезу, то собравшимся запрещено есть после того, как Ее Величество отложила приборы. Все должны последовать ее примеру.

Есть еще одна интересная подробность королевского протокола: женщины королевской семьи не могут сидеть, сложив ногу на ногу. Только поставив ноги вместе либо склонив колени в сторону и скрестив лодыжки.

А еще они не появляются на публике без колготок. Это правило было нарушено Меган Маркл. Еще одно правило, которое нарушалось Маркл — это проявление чувств на публике. Королева разрешила принцу Филиппу поцеловать себя в обществе всего дважды: на коронации в 1953 году и на праздновании Нового года в 1991-м.

Помимо этого, монаршим особам запрещено наносить лаковое покрытие на ногтях ярких, насыщенных цветов. Посещать парикмахера для укладки и стрижки полагается не менее трех раз в неделю.

Стоит отметить, что любой наряд Ее Величества и других членов королевской семьи всегда подбирается стилистами в соответствии с протоколом. Черный цвет в одежде — табу, так как это цвет траура. Даже для поездки верхом есть свой дресс-код.

Отдельно стоит сказать про макияж и пластическую хирургию. Подтверждений, что Ее Величество пользовалась услугами пластических хирургов — нет. А вот про тщательный уход, который ценит королева, давно известно. Она достаточно консервативна в выборе средств и старается избегать солнечных лучей.

«Сегодня женские шляпы уходят в прошлое и только представители британской аристократии продолжают данную традицию. Ее шляпки – это целое искусство, они всегда сочетаются с нарядами. Да, порой смотрятся несколько странно, не в духе нашего времени, но стоит признать – Ее Величеству они к лицу. Даже простой платок, который она завязывает под подбородком, смотрится органично. Так называемый бабушкин стиль нисколько не делает ее образ проще. Кстати, более полувека королева предпочитает сумки бренда Launer», — делится Григорий Катаев, историк моды, искусствовед.

Специально для Ее Величества у сумки делают длинную ручку, чтобы ее удобнее было держать в руке. По правилам протокола, одна рука всегда должна быть свободна, чтобы иметь возможность совершить рукопожатие.

Обувь тоже важна, и здесь нет места высоким каблуками и шпильками. Монарх должен уверенно стоять на ногах. Одну и ту же модель туфель на каблуке не выше 5 см для королевы много лет изготавливает на заказ фирма Anello & Davine.

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев, историк моды, искусствовед.



Закончил СПбГУ (история искусств) и СПбГУПТД (теория дизайна костюма).

Коллекционер винтажных украшений и консультант ювелирных брендов, fashion-эксперт ТРК и СМИ. Лектор и преподаватель истории костюма и моды.

Татьяна Николаева, консультант по этикету.

Закончила Орловский Государственный Университет, филология;

Московский Государственный Университет культуры и искусств, имиджелогия.

Специализированные курсы Дипломатической Академии МИД России «Деловой протокол и общегражданский этикет».

Мария Рябова, стилист-имиджмейкер.

Окончила: Школу шопинга, 2020 г

Школу модных профессий Restyle, группа #37, 2020-2021гг. эксперт в вопросах делового и светского протокола

— Работала в отделе протокола в крупной компании.

— Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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