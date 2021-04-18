Британцы негодуют: в ссоре Уильяма и Гарри винят Меган Маркл

Принц Гарри вернулся в Лондон 12 апреля. С родными, в том числе с Уильямом он не виделся с тех пор, как отказался от королевских обязанностей и уехал с Меган Маркл жить в США. На похоронах деда, принца Филиппа, которые прошли 17 апреля, родные братья шли не рядом. Между ними в траурной процессии был двоюродный брат – сын принцессы Анны Питер Филлипс. Многих британцев задел такой расклад. The List пишет, что пользователи Твиттера винят во всем Меган Маркл.

«Печально и шокирующе. Никто и представить себе не мог, что отношения между братьями настолько ухудшатся», — цитирует издание пользователей соцсети.

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Напомним, что недавнее интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри еще больше рассорило родных братьев. Однако после похорон они вместе покинули часовню Святого Георгия. Компанию им составила Кейт Миддлтон.

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