«Готов пригреть на груди еще одну»: Филипп Киркоров подтвердил намерение жениться на Змее из шоу «Маска»

Во втором полуфинале шоу «Маска» участницу, выступающую в костюме Змеи, ждет нечто необычное. Филипп Киркоров, не скрывающий своей симпатии к вокалистке, пообещал, что устроит ей сюрприз — так она впечатлила его своим выступлением в выпуске от 18 апреля.

«Если ты дойдешь до следующего выпуска, я приготовлю для тебя маленькое посвящение, сюрприз, и ты поймешь, насколько я серьезен в намерениях на тебе жениться», — сказал Змее Филипп Киркоров. «А вдруг там не Варнава?» — спросила у поп-короля Валерия, вспомнив, что тот обещал жениться, только если в маске Екатерина.

Филипп Киркоров ответил, что ему это уже неважно.

«А мне уже все равно. Она такая роскошная, что я готов пригреть на груди еще одну», — сказал поп-король. «Еще одну?» — удивилась Змея. «Да. Люблю я пошалить», — загадочно произнес Киркоров.

Змея показала в воскресном выпуске роскошный номер, исполнив песню Taki Rari звезды 60-х годов Имы Сумок — перуанской певицы, обладавшей диапазоном в пять октав.

«Абсолютно западного масштаба артист, – сказал после выступления Змеи член жюри Тимур Родригез. – И если она до сих пор здесь, нам повезло. Дай бог ей хороших песен и огромных залов, чтобы мы могли наслаждаться ее мастерством».

Змея прошла во второй полуфинал, так что Филиппу Киркорову придется выполнять свое обещание и показывать сюрприз в следующее воскресенье.

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